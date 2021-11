Unity ha acquisito Weta Digital: 1,6 miliardi per la compagnia di Peter Jackson

Il mondo dei videogiochi e quello del cinema sono sempre più vicini, almeno nella visione di Unity Technologies. La società californiana ha annunciato un'importante acquisizione che le permetterà di arricchire le funzionalità del suo popolare motore grafico. L'accordo è stato raggiunto con Weta Digital, compagnia di effetti speciali co-fondata dal regista Peter Jackson nel 1993.

Unity entra così in possesso dei preziosi software con cui Weta ha realizzato le animazioni di dozzine di film e grazie ai quali ha potuto vincere ben cinque premi Oscar.

Unity Technologies annuncia l'acquisizione di Weta Digital

L'annuncio è stato diramato dalla stessa Unity tramite il suo blog ufficiale. Attraverso le parole di Marc Whitten, la compagnia racconta di aver ultimato le trattative per l'acquisizione di Weta Digital: l'operazione è costata 1,625 miliardi di dollari. La divisione tecnologica della società neozelandese entra a far parte di Unity Technologies, mentre il team dedicato agli effetti visivi continuerà a operare in ambito cinematografico come un'entità separata, con il nome di WetaFX.

In questo modo, Unity Technologies ottiene i sofisticati tool progettati da Weta Digital per la realizzazione dei suoi innovativi effetti speciali. Secondo Whitten, questi software rappresentano "la toolchain più completa mai creata" per quanto concerne la simulazione e il rendering 3D. Il duplice obiettivo di Unity è quello di integrare questi strumenti nell'omonimo motore videoludico e, inoltre, di offrire gli esclusivi tool di Weta a milioni di content creator.

La distribuzione dei suddetti strumenti avverrà tramite il cloud, il che semplificherà la loro integrazione con i tool DCC (Digital Content Creation) già utilizzati dagli artisti, come Maya e Houdini. Un'altra parola chiave dell'operazione messa in atto da Unity Technologies è 'metaverso', la cui nascita sarà favorita dall'adozione di questi software.



"Crediamo di essere solo all'inizio di un'enorme domanda di contenuti 3D ricchi, interattivi e avvincenti - nei videogiochi, nei film e 'oltre'. Riteniamo di dover fare di più per facilitare a tutti l'accesso alla possibilità di creare e questa acquisizione è uno degli elementi fondamentali per la realizzazione di questa visione", scrive Marc Whitten nel comunicato ufficiale.

Nella variegata filmografia di Weta Digital troviamo l'iconica trilogia de Il Signore degli Anelli (2001-2003), King Kong (2005) e Avatar (2009): gli effetti speciali realizzati per queste pellicole sono stati premiati con cinque premi Oscar. Tra i lavori più recenti della compagnia neozelandese ci sono Avengers: Endgame (2019) ed Eternals (2021). Visto il successo riscontrato con il primo film, WetaFX è già stata ingaggiata da James Cameron per realizzare gli effetti visivi dei prossimi quattro film della saga di Avatar. Anche Marvel Studios ha già rinnovato la sua storica collaborazione con Weta, affidandole lo sviluppo degli FX per il futuro Guardiani della Galassia: Vol. 3.