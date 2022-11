Unione Europea: ancora dubbi sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, anche per Windows

La Commissione Europea ha avviato un'indagine approfondita riguardo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per 68,7 miliardi di dollari. Si tratta della seconda fase delle indagini dell'Unione Europea, dopo che la prima fase, iniziata a settembre, non ha fugato i dubbi. Con la prima analisi si poneva una deadline alle operazioni con data 8 novembre, giorno in cui si sarebbe deciso per un via libera o per procedere a un'indagine più approfondita.

La Commissione si prenderà 90 giorni lavorativi per meglio esaminare le modalità dell'acquisizione e si esprimerà in via definitiva il 23 marzo. Si dice "preoccupata che la proposta di acquisizione possa compromettere la concorrenza nei mercati della distribuzione di console e giochi per PC”. Le preoccupazioni riguardano soprattutto il franchise di Call of Duty, uno dei più venduti nell'industria dei videogiochi, e l'eventualità che Microsoft possa limitarne la distribuzione sulle altre piattaforme e la disponibilità sui servizi a pagamento di terzi.

Già l'antitrust britannica sta conducendo indagini similari. Ma nel caso della Commissione Europea si stanno valutando altri aspetti, anche in riferimento al dominio di mercato che già Microsoft detiene con il sistema operativo Windows. "La Commissione teme che Microsoft possa ridurre la capacità dei fornitori rivali di sistemi operativi per PC di competere con il sistema operativo Windows, sfruttando la combinazione di giochi di Activision Blizzard e della stessa Microsoft e la capacità di trasmetterli via cloud gaming sulle piattaforme con Windows" si legge in una dichiarazione della Commissione europea. "Ciò scoraggerebbe gli utenti ad acquistare PC senza Windows".

L'Unione Europea sembra allertata dall'analisi prolungata della Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, che a settembre ha fatto sapere di voler indagare più a fondo sull'acquisizione. Microsoft si è già espressa sulle indagini dell'antitrust britannica definendole "fuori luogo" e affermando che i regolatori stanno ascoltando "i reclami di Sony senza valutare i possibili danni causati ai consumatori". Microsoft continua a pensare di poter completare l'acquisizione di Activision Blizzard entro la fine del suo anno fiscale, fissata al mese di giugno 2023.