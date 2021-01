Uncharted, incubo senza fine per il film: uscita rinviata a febbraio 2022

Annunciato per la prima volta nel 2008, l'adattamento cinematografico di Uncharted non debutterà neanche quest'anno. Stando a un report diffuso poche ore fa, Sony ha posticipato l'uscita di diverse pellicole previste per il 2021, tra cui il film che vede protagonista Tom Holland nei panni di Nathan Drake. Per i fan dell'action di Naughty Dog ci sarà ancora da pazientare.

Uncharted, il film: uscita posticipata a causa del COVID-19

Come conferma Hollywood Reporter, Sony Pictures è stata costretta a posticipare il debutto nelle sale delle produzioni più rilevanti del calendario 2021 a causa della pandemia di Coronavirus. Tra i rinvii troviamo quello dell'attesissimo Ghostbusters: Afterlife diretto da Jason Reitman (Juno), inizialmente previsto per l'11 giugno e ora programmato per l'11 novembre.

Cattive notizie anche per i gamer e, in particolare, per coloro che non vedevano l'ora di godersi l'ultimo tie-in ispirato dal mondo dei videogiochi. Il film di Uncharted sarebbe dovuto sbarcare nelle sale il 16 luglio 2021, ma, nonostante le riprese si siano concluse lo scorso ottobre, la produzione si è scontrata con l'ennesimo (pesante) rinvio: la nuova data di uscita è l'11 febbraio 2022.

Con il rinvio della release cinematografica anche la relativa campagna marketing subirà un discreto ritardo, il che significa che dovremo attendere ancora diversi mesi prima di poter vedere il primo trailer di Uncharted. Ricordiamo che il film diretto da Ruben Fleischer (Zombieland, Venom) vedrà Tom Holland nel ruolo di un giovane Nathan "Nate" Drake - iconico protagonista della serie Naughty Dog - affiancato da Mark Wahlberg, interprete di Victor Sullivan; nel cast di attori troveremo anche Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali e Tati Gabrielle.

Quello di Uncharted non sarà l'ultimo adattamento di un franchise PlayStation, a giudicare dalle recenti dichiarazioni di Jim Ryan. Al CES 2021, il presidente di Sony Interactive Entertainment ha parlato del lungometraggio definendolo "l'inizio" di una più ampia serie di progetti che vedrà protagonisti i giochi del colosso nipponico. Non ci resta che attendere eventuali annunci.