Un pro player dell'Ucraina perde un torneo e dona 30 mila euro all'esercito del suo paese

Aleksandr “s1mple” Kostyliev è uno dei pro player di Counter-Strike: Global Offensive più apprezzati al mondo. Nei giorni scorsi ha fatto sapere tramite una storia di Instagram di aver donato un milione di di grivne ucraine (poco meno di 30 mila euro) all'esercito dell'Ucraina, paese in cui è nato. L'annuncio è arrivato subito dopo che s1mple ha fatto un emozionante appello all'unità durante il torneo Intel Extreme Masters Katowice che si è svolto nel fine settimana.

La guerra tra Russia e Ucraina raggiunge anche gli eSport

L'Intel Extreme Masters Katowice è uno dei tornei più importanti per quanto riguarda Counter-Strike: Global Offensive e League of Legends e ogni anno coinvolge i team principali mettendo in palio un montepremi di un milione di dollari, come abbiamo visto qui.

s1mple fa parte del team Natus Vincere e, insieme ai suoi compagni, è stato eliminato da G2 Esports nella giornata del 25 febbraio. Ma prima di lasciare il palcoscenico ha lanciato il suo appello, chiedendo "pace per l'Ucraina e per il mondo intero".

"Tutti noi siamo spaventati, ma dobbiamo essere un esempio" ha detto s1mple. "Dobbiamo essere uniti per i nostri fan, i nostri amici e tutti coloro che guarderanno il torneo. Prima di ogni cosa, abbiamo tutti bisogno di rimanere umani". Un paio di giorni dopo, il commentatore di eSport ucraino Vitalii Volochai ha riferito che s1mple aveva donato circa 20 mila euro all'esercito ucraino, prima di qualsiasi comunicazione pubblica del pro player.

Mentre le principali personalità e aziende stanno donando alla Croce Rossa o alle organizzazioni umanitarie impegnate nel conflitto in Ucraina, s1mple ha deciso di sostenere l'esercito. Lui abita nella città di Kiev e, come molti suoi connazionali, è rimasto scioccato dalla ripresa del conflitto armato nel cuore dell'Europa. Inoltre, non è la prima donazione di s1mple: nel mese di novembre 2018, infatti, aveva devoluto buona parte di quanto aveva guadagnato al FACEIT Pro League all'organizzazione di beneficenza MovemberUK.