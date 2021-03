Un'inquietante concept art per il nuovo gioco horror del papà di Silent Hill

I fan di Silent Hill conosceranno bene il nome di Keiichirō Toyama. Parliamo dell'autore del primo capitolo della storica serie survival horror, uscito nel marzo 1999 su PlayStation con la pubblicazione di Konami. Toyama è anche noto per aver dato i natali alla saga di Forbidden Siren e a quella di Gravity Rush, giochi prodotti per SCE Japan Studio (Sony Computer Entertainment).

Dopo le esperienze maturate presso Konami e Sony, per il game designer giapponese è arrivato il momento di mettersi alla prova e di fondare la sua software house. È così che nasce Bokeh Game Studio, team già al lavoro su una nuova, e terrificante, esperienza videoludica.

Una concept art per il primo progetto di Bokeh Game Studio



Lo scorso febbraio Keiichirō Toyama aveva parlato per la prima volta del suo nuovo gioco, un action/adventure che racconterà, senza troppe sorprese, una nuova storia dell'orrore. Il papà di Silent Hill è già al lavoro sul progetto, al fianco di Kazunobu Sato, character designer di Forbidden Siren, e Junya Okura, lead designer dei due capitoli di Gravity Rush.

Al tempo, Toyama aveva descritto il suo prossimo gioco come un'esperienza horror del tutto inedita: "Pur mantenendo elementi del genere horror, voglio che il giocatore si senta esaltato quando gioca. Piuttosto che mostrare cose spaventose, (il gioco) dovrebbe mettere in discussione la nostra posizione, farci affrontare il fatto che stiamo vivendo pacificamente".

Oggi possiamo finalmente dare una prima, timida occhiata all'opera di Bokeh Game Studio. Il team di sviluppo ha infatti rilasciato una concept art raffigurante un'immagine tanto criptica quanto inquietante: osserviamo una misteriosa figura in primo piano, apparentemente antropomorfa, ma caratterizzata da sembianze animalesche. Sullo sfondo notiamo la presenza di alcuni edifici e di strani simboli, tra cui una farfalla - la stessa che scorgiamo alle spalle della creatura.

Toyama e colleghi non hanno condiviso ulteriori dettagli, concedendo ai videogiocatori la libertà di interpretare la suddetta immagine. In ogni caso, sappiamo che Bokeh Game Studio ha scelto il PC come piattaforma principale per il suo gioco, ma ciò non esclude un eventuale lancio sulle console di ultima generazione. La release è fissata per un generico 2023, ma gli sviluppatori specificano che il progetto si trova attualmente in fase di pre-produzione.