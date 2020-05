Ufficiale: PlayStation 5 verrà rivelata il 4 giugno alle 22:00

Con il seguente post su Twitter Sony ha confermato che l'evento di presentazione di PlayStation 5 sarà giovedì 4 giugno quando in Italia saranno le ore 22:00. Al netto delle differenze di fuso orario, dunque, conferma l'indiscrezione riportata nei giorni scorsi da Bloomberg.

La presentazione di PlayStation 5 è stata suddivisa in varie parti: a marzo Mark Cerny ha iniziato a parlare di specifiche tecniche mentre il nuovo controller DualSense è stato mostrato qualche settimana dopo. Giovedì con ogni probabilità vedremo il form factor e sapremo la data di uscita della console di nuova generazione.

Unisciti a noi giovedì 4 giugno alle 22:00 per dare uno sguardo al futuro del gioco con #PlayStation5: https://t.co/rlQCFIa0rj pic.twitter.com/PKmMWT5AjJ — PlayStation Italia (@PlayStationIT) May 29, 2020

È probabile che venga mostrato anche qualche nuovo trailer (si parla ad esempio di un nuovo gioco su Star Wars in sviluppo presso EA Motive conosciuto con il nome in codice di Project Maverick), ma il gameplay in maniera estesa potrebbe essere mostrato in un evento di tipo State of Play successivo.

"È il momento di darei ai fan qualcosa che possono avere solo con PlayStation 5" ha intanto dichiarato in un'intervista a GamesIndustry Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, confermando che il lancio della nuova console avverrà quest'anno, nonostante le difficoltà nella produzione in volumi dovute alla pandemia in corso.