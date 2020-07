Ubisoft prevede nuovi capitoli di Splinter Cell e Assassin's Creed in VR

"Facebook spera che i franchise di videogiochi più famosi aiutino Oculus ad essere più popolare e, conseguentemente, contribuiscano ad aumentare la quantità di tempo trascorso sulla piattaforma del social network" si legge su The Information .

Da molto tempo i fan richiedono a gran voce un nuovo capitolo di Splinter Cell , la famosa serie di giochi stealth con protagonista l'iconico Sam Fisher . Pare che verranno presto accontentati: da quanto emerge da fonti vicine a Facebook , presto ci sarà non solamente un capitolo di Splinter Cell in VR , ma anche un nuovo Assassin's Creed che beneficerà delle stesse modalità di fruizione.

