Ubisoft ha acquisito lo sviluppatore di Idle Miner Tycoon, un gioco basato su un unico pulsante

Si chiamano "idle games" e sono giochi incentrati su obiettivi banali, come cliccare su un unico pulsante disponibile sulla schermata, che ricompensano il giocatore con upgrade il cui unico scopo è fornire una quantità maggiore di risorse. Sono diventati famosi con titoli come Make It Rain, Cookie Clicker e Clicking Bad, e in ambito mobile con Idle Miner Tycoon.

Ubisoft ha annunciato di avere acquisito il team di sviluppo, Kolibri Games, di questo gioco per dispositivi mobile, pur non specificando i termini dell'accordo. Idle Miner Tycoon non è l'unico titolo di successo di questo studio tedesco, perché va ad aggiungersi a Idle Factory Tycoon, appartenente allo stesso genere di gioco. In questi giochi, il gameplay consiste semplicemente nel fare clic su un pulsante per guadagnare più risorse. I giocatori possono sbloccare upgrade per ottenere ricavi più velocemente e automatizzare il processo.

In Idle Miner Tycoon i giocatori devono gestire la propria miniera e i suoi profitti. Si possono assumere manager specializzati che automatizzeranno il lavoro nella miniera. E aumentare i profitti dotando la struttura di più efficaci macchinari per estrarre i minerali. Idle Miner Tycoon - La febbre delle miniere si scarica da Google Play e da App Store.

I titoli di Kolibri Games continuano a dimostrare il loro valore, rimanendo fra i giochi più scaricati e più giocati nella loro categoria, al punto da convincere Ubisoft a realizzare l'investimento. Idle Miner Tycoon ha debuttato nel 2016 e si è sempre mantenuto ai vertici della sua categoria. Per Kolibri, ciò fornisce un sostegno finanziario sicuro per continuare a creare giochi e ora ha anche accesso al portfolio di proprietà di Ubisoft.