Ubisoft Forward: il panel dell'editore francese si farà, appuntamento a giugno

Attraverso un post su X (Twitter), Ubisoft ha confermato anche per quest'anno il suo showcase: Ubisoft Forward. La presentazione si terrà durante il Summer Game Fest, una manifestazione annuale che ormai ha preso il posto dell'Electronic Entertainment Expo (E3), del quale è stato annunciato l'addio definitivo lo scorso anno.

La cerimonia di apertura del Summer Game Fest si terrà il prossimo 7 giugno alle 23.00 (ora italiana), mentre il panel di Ubisoft sarà trasmesso in diretta il 10 giugno direttamente da Los Angeles. Ancora non sappiamo cosa porterà sul palco losangelino l'editore, ma è lecito aspettarsi quantomeno nuovi aggiornamenti sui progetti già annunciati.

Tra i più attesi vi è sicuramente Star Wars Outlaws, un nuovo titolo open-world ambientato nell'universo creato da George Lucas che calerà i giocatori nei panni di una contrabbandiera. Inoltre, ad accompagnarli nell'avventura ci sarà Nix, una piccola creatura della specie Merqaal, con cui interagire anche durante gli scontri.

Naturalmente, non mancherà lo spazio per il franchise di Assassin's Creed, il quale è stato individuato più volte dall'editore francese come uno dei motori per la propria attività sul quale si concentrerà il lavoro per i prossimi anni.

Tuttavia, più di recente Ubisoft ha ottenuto un grande successo con Prince of Persia, un nuovo capitolo del franchise che riporta la saga allo stile originale. Il gioco è stato apprezzato tanto dalla critica quanto dal pubblico e non sono tardate le richieste per un sequel che potrebbe essere svelato proprio in occasione dell'Ubisoft Forward.