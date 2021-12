Ubisoft è la prima casa di videogiochi a introdurre gli NFT in un gioco Tripla A

Per la prima volta una delle principali case di videogiochi implementerà una piattaforma di NFT (Non-fungible token) all'interno di un videogioco Tripla A, Ghost Recon Breakpoint. Nelle sessioni di gioco sarà possibile vedere degli oggetti con valenza esclusivamente cosmetica (non apporteranno benefici in termini di gameplay) a tiratura limitata e con certificato NFT.

Quartz: arriva la piattaforma di NFT per i giochi Tripla A di Ubisoft

Basato sulla blockchain, un token non fungibile è un tipo speciale di token crittografico che rappresenta l'atto di proprietà di un bene unico. In questo modo, un giocatore potrà possedere un pezzo di equipaggiamento che è unico nell'universo di gioco di Ghost Recon Breakpoint e quindi non a disposizione di qualsiasi altro giocatore. O un'arma, o una particolare skin per decorare il proprio personaggio.

I giocatori potranno guadagnarsi questi oggetti virtuali giocando o acquistandoli. Le informazioni sugli oggetti sono custodite in un database a cui più persone possono accedere, ma i dati possono essere modificati solo dai proprietari della piattaforma. Inoltre, questi sono registrati su più computer e non su un unico server, all'interno di una struttura decentralizzata.

Gli NFT di Ubisoft si chiameranno Digits e gireranno su una piattaforma messa a disposizione da Tezos. Disponibili a partire dalla giornata di oggi in una serie di nazioni che include l'Italia, sono accessibili da tutti i giocatori che raggiungono almeno il livello 5 di esperienza nel gioco. Ubisoft fa sapere che i giocatori che vogliono creare un wallet di Quartz devono avere almeno 18 anni. I primi utilizzatori della piattaforma riceveranno subito dei Quartz gratuitamente, ma la maggior parte degli oggetti verrà messa a disposizione nel 2022. Ubisoft definisce il progetto come una sperimentazione: se avrà successo, verrà esteso anche ad altri giochi.

Sebbene le case di produzione di videogiochi tradizionali siano ancora indietro nei giochi basati su blockchain, bisogna rimarcare come alcuni giochi con NFT stiano ottenendo un grande successo di pubblico e siano già in grado di muovere un bel po' di valore, come nel caso di Axie Infinity. Quest'ultimo è il gioco che attualmente registra il più alto volume di transazioni in NFT con un valore complessivo addirittura di 3,6 miliardi di dollari.

Per un utente che non conosce le meccaniche delle criptovalute può sembrare assurdo che ci siano utenti disposti a spendere certe cifre per degli oggetti che rimangono confinati alla sfera virtuale. Tuttavia, i dati parlano chiaro e ora è evidente l'interesse delle principali case di videogiochi a dotarsi di piattaforme di NFT, e a farlo nella maniera più rapida possibile.

Quanto a Tezos, si tratta di una piattaforma che si dice poco energivora, capace di gestire l'intero meccanismo con consumi limitati. Tezos afferma che una singola transazione sulla sua rete utilizza "più di 2 milioni di volte in meno l'energia che usa Bitcoin". Secondo quanto dichiara l'azienda, una singola transazione di Tezos utilizza la stessa quantità di energia di un video in streaming di 30 secondi, mentre una transazione di Bitcoin equivarrebbe a un consumo energetico paragonabile a quello necessario a eseguire un anno intero e ininterrotto di filmati in streaming.

Tuttavia, la prima reazione dei giocatori all'introduzione degli NFT nei giochi "seri" Tripla A non sembra positiva. La community del gioco horror Dead by Daylight ha reagito molto negativamente sui canali social all'annuncio di un nuovo personaggio come NFT. E lo stesso trailer di Ubisoft Quartz ha un numero di "Non mi piace" (visibile solo tramite plug-in) su YouTube molto più alto rispetto ai "Mi piace". Proprio le preoccupazioni legate al consumo di energia rappresentano uno dei principali motivi di frizione da parte della community dei giocatori.