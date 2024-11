Ubisoft avrebbe chiesto a Valve di oscurare i dati dei suoi giochi per nascondere i fallimenti

Stando a quanto riportato da Fandompulse, Ubisoft avrebbe richiesto a Valve di oscurare parte dei dati relativi ai suoi giochi, come il numero di giocatori online. Tuttavia, pare che il publisher francese non sia l'unico ad aver avanzato questa richiesta.

Stando a quanto riportato da Fandompulse, una fonte vicina a Ubisoft avrebbe riferito che il publisher ha richiesto a Valve di oscurare i dati sui suoi giochi. La richiesta sarebbe dovuta alla volontà di Ubisoft di gestire in completa autonomia la percezione dei propri giochi evitando che dati scoraggianti influenzino utenti e investitori.

In particolare, a Ubisoft preoccuperebbero informazioni come quelle accessibili da SteamDB che evidenziano il numero di giocatori contemporanei di un gioco, inclusi i picchi talvolta deludenti. È il caso, ad esempio, di Star Wars Outlaws che, nonostante abbia ricevuto un'accoglienza tutto sommato buona, non è riuscito a convincere i giocatori.

Nel primo mese, l'opera di Massive Entertainment avrebbe totalizzato solo un milione di copie vendute, ben al di sotto dei 5 milioni previsti da Ubisoft. L'arrivo del gioco su Steam, che vanta la più grande community su PC, non sembra aver migliorato la situazione: il picco nell'ultimo weekend è di soli 2.492 giocatori.

Naturalmente, per quanto la società possa posizionare sotto una luce positiva i propri risultati, le informazioni riportate da tracker come SteamDB sono incontrovertibili e potrebbero influenzare le scelte di pubblico e finanziatori. Non a caso, pare che Ubisoft non sia stata l'unica ad avanzare questo tipo di richiesta.

Secondo la fonte, sarebbero diversi i publisher intenzionati a fare pressione su Valve per ridurre le informazioni pubbliche dei propri giochi. Le società ritengono che dati come il numero di giocatori online contemporanei dovrebbero rimanere interni.

Naturalmente, si tratta esclusivamente di rumor che non hanno ricevuto alcuna conferma dagli attori coinvolti. Non stupirebbe, però, se fosse vero data la lunga serie di fallimenti registrati da Ubisoft. L'azienda spera di risollevare una precaria condizione finanziaria con Assassin's Creed Shadows, il quale peraltro è già stato rimandato di diversi mesi per assicurargli un lancio ottimale.