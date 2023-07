TwitchCon, 8 e 9 luglio a Parigi: il programma dell'evento che riunirà streamer e fan

Anche quest'anno gli streamer più popolari di Twitch e i fan si riuniranno in occasione della tappa europea del TwitchCon. Dopo Amsterdam, in cui hanno presenziato oltre 14.500 persone, l'edizione 2023 della convention si svolgerà al centro espositivo Porte de Versailles, a Parigi.

Le date sono sabato 8 e domenica 9 luglio 2023. In questi giorni si terranno le sfide dei Twitch Rivals, ma anche concorsi di cosplay, i Drag Showcase, i Community Meet & Greet e molto altro. Il programma è molto variegato e coinvolgerà alcuni dei volti più noti della piattaforma.

TwitchCon Paris 2023: il programma della convention francese

Il programma completo del TwitchCon Paris può essere consultato sul sito ufficiale.

Tra gli appuntamenti imperdibili occorre menzionare il torneo Twitch Rivals: verrà inaugurato sabato 8 luglio alle 10.45 e vedrà gli interventi di alcuni membri del management di Twitch e degli streamer più popolari. Durante le prime fasi assisteremo alle sfide dal vivo che coinvolgono squadre provenienti da tutta Europa, con l'obiettivo di guadagnarsi un posto nella finale di domenica.

Sempre nella giornata di sabato, a partire dalle ore 17.30, la community parteciperà al TwichCon Drag Showcase, durante il quale ci saranno le esibizioni delle artiste DonaTarte, Eevoh e Psyche. Gli spettatori potranno anche interagire con gli streamer, proprio come se fosse una diretta di Just Chatting, "ma dal vivo". Spiega Twitch nell comunicato: "[...] Saranno numerosi anche i professionisti provenienti dal mondo della comunicazione e del gaming a portare il proprio punto di vista attraverso momenti di approfondimento e dialogo e workshop tematici".

Oltre ai numerosi MeetUp organizzati nel corso del weekend, tornerà l'Artist Alley: dopo il successo riscontrato ad Amsterdam nel 2022, l'evento permetterà ai creator di Twitch di esporre fan art, sculture e dipinti e di interagire coi fan. Ci saranno anche gli artisti musicali, come IriaCovers, OcioSax e KevinChambers, a cui è stato riservato uno spazio speciale per esibirsi dal vivo.

Al TwitchCon Paris ci sarà anche un po' di Italia, grazie agli streamer provenienti dal Bel Paese. Tra i più noti, saranno presenti Cydonia, Studytme, Enkk, Michelle Puttini e Panetty.

Come assicura Twitch nel comunicato dedicato alla convention, "anche quest’anno la promessa è quella di un evento pensato e organizzato per le community, per dare loro un momento e uno spazio dove esprimersi, condividere le proprie passioni, e festeggiare tutto ciò che Twitch rappresenta per le persone che lo vivono quotidianamente". Ricordiamo che il tutto si svolgerà a Parigi, più precisamente al centro espositivo Porte de Versailles l'8 e 9 luglio 2023.