Turok 3: Shadow of Oblivion, arriva la remaster: in uscita a novembre

Turok 3: Shadow of Oblivion è pronto a tornare in versione rimasterizzata grazie a Nightdive Studios che già si era occupata, otto e sei anni fa, di riammodernare Turok e Turok 2. Il gioco, rilasciato nel 2000 su Nintendo 64, è pronto ad approdare su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 14 novembre.

L'annuncio, arrivato in occasione della Gamescom 2023, è stato accompagnato da un trailer che mostra come il gioco sia aggiornato con il motore KEX proprietario di Nightdive Studios per fruirlo su piattaforme moderne con una risoluzione fino a 4K a 120 FPS.

Una remaster che prevede "gameplay aggiornato, texture ad alta risoluzione, illuminazione e rendering migliorati e supporto per gamepad per console con funzionalità specifiche della piattaforma", questo è quanto vuole offrire Nightdive con il titolo realizzato originariamente Acclaim Studios Austin.

L'ultimo capitolo della trilogia permette di giocare con due protagonisti - Joseph e Danielle Fireseed, fratelli del protagonista di Turok 2 Joshua Fireseed - all'opera per sconfiggere l'Oblivion e i suoi seguaci Flesh Eater.

"La serie Turok è una delle pietre miliari del gaming ed essere in grado di fornire una versione più recente e migliorata di Turok 3: Shadow of Oblivion è una sensazione fantastica," ha dichiarato il direttore dello sviluppo commerciale di Nightdive Larry Kuperman.