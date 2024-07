Tu segnali, noi ti paghiamo: l'ultima trovata di Escape from Tarkov per combattere i cheater

Decisamente interessante il nuovo espediente ideato da Battlestate Games, lo studio responsabile di Escape from Tarkov, per contrastare i "cheater". Gli sviluppatori hanno ben pensato di ricompensare i giocatori onesti che si impegnano a segnalare quelli scorretti.

Il funzionamento è piuttosto semplice. Come per la maggior parte dei giochi o modalità multiplayer, è integrata una funzione che consente di segnalare i giocatori sospetti. In questo modo, si dà la possibilità agli sviluppatori di avviare un'indagine su quell'account e verificare se effettivamente ci siano irregolarità.

Nel caso in cui le irregolarità fossero confermate e venissero presi provvedimenti per il giocatore segnalato, colui che ha effettuato la segnalazione riceverà, come ringraziamento per il suo impegno, una ricompensa in valuta di gioco. Tuttavia, sul sito di Battlestate Games, non viene specificato l'ammontare del premio.

In realtà, i dettagli in proposito sono davvero pochi e non sappiamo: se saranno ricompensati tutti i giocatori che avranno segnalato l'utente sleale; se la ricompensa varia a seconda dei provvedimenti intrapresi e quindi dalla gravità della violazione; se ci sia un tempo di attesa tra il provvedimento e l'assegnazione della ricompensa.

Soprattutto per quanto riguarda quest'ultimo punto, Battlestate ha spiegato che i premi per segnalazioni diverse andate a buon fine verranno cumulati. Inoltre, nel caso in cui il giocatore segnalato venga effettivamente punito, il segnalante riceverà un messaggio all'interno del gioco.

Il sistema è incluso nella patch 0.14.9.5 rilasciato ieri, per cui dovrebbe essere già attivo. Difficile dire se sia davvero efficace, ma senza dubbio stimolerà i giocatori a sfruttare maggiormente la funzione di segnalazione molto spesso trascurata.