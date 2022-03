Total War: Warhammer sarà il prossimo gioco gratuito di Epic Games Store

Total War: Warhammer sarà riscattabile gratuitamente su Epic Games Store a partire dalla prossima settimana. Per la precisione, sarà possibile ottenerlo gratis dal 31 marzo fino al 7 aprile. In quegli stessi giorni, inoltre, sarà gratuito anche City of Brass, roguelite in prima persona realizzato da alcuni degli sviluppatori che si sono occupati di BioShock.

Total War: Warhammer gratis su Epic Games Store

Entrambi i giochi potranno essere riscattati dalla pagina dei Giochi gratuiti di Epic Games Store, dove ora trovate il videoflipper Demon's Tilt e dove si può accedere al weekend gratuito di Far Cry 6, con la nuova missione dedicata a Stranger Things.

Tornando a Total War: Warhammer, l'universo di Warhammer, ovviamente, conferisce una nuova connotazione a Total War. Cambiano gli equilibri di gioco e le strategie, visto che sul campo di battaglia ci sono mostri giganti, creature volanti, eroi leggendari e tempeste di poteri magici, oltre alle battaglie tattiche in tempo reale tra migliaia di guerrieri.

Nella campagna a turni, i giocatori trovano il Vecchio Mondo, un posto infido e spietato, afflitto da guerre infinite e caratterizzato da scaltre alleanze. A prescindere dalla razza con cui si decide di giocare o dalla modalità, bisogna necessariamente affrontare un conflitto che minaccia di mandare in pezzi l’intera realtà conosciuta. Gli strategici della serie Total War, come sanno bene gli appassionati, offrono decine di ore di gioco.

Inoltre, Total War: Warhammer è gratuito congiuntamente al rilascio del terzo capitolo della serie fantasy, disponibile dallo scorso 17 febbraio.