Total War Warhammer III: ecco com'è il gameplay

Creative Assembly ha organizzato un evento di Reveal per mostrare per la prima volta il gameplay di Total War Warhammer III, annunciato a febbraio. Non solo gli appassionati hanno potuto seguire una partita nella nuova modalità Survival Battle, con diverse nuove unità e poteri, ma è stato rilasciato anche un nuovo trailer cinematografico e gli sviluppatori hanno commentato varie parti dello sviluppo del nuovo strategico in tempo reale.

Total War Warhammer III: le caratteristiche di gioco

In Total War Warhammer III i giocatori potranno creare le proprie battaglie personalizzate e giocarle in multiplayer online. Inoltre, chi ha acquistato delle razze nei primi due titoli della serie, le ritroverà anche in Total War Warhammer III.

Per quanto riguarda le nuove fazioni che il terzo capitolo introdurrà, troviamo il Regno del Kislev (ispirato dalla Russia medievale) e il vasto impero di Gran Cathay (che trae ispirazione dalla Cina imperiale). Ci saranno poi le fazioni guidate dagli Dei del Caos Khorne, Nurgle, Slaanesh e Tzeentch. Un'altra razza, ancora sconosciuta (forse gli Ogri o i Nani del Caos), sarà resa disponibile a coloro che faranno il pre-order del gioco.

La nuova storia si svolgerà all'interno del Regno del Caos. Il direttore del gioco Ian Roxburgh, inoltre, ha detto che la mappa della campagna sarà "due volte più grande" rispetto alla mappa di Total War Warhammer II.

Il rilascio di Total War Warhammer III è previsto entro la fine del 2021 nei formati Windows, Linux e macOS.

