Total War, Creative Assembly ammette gli errori tra scuse e rimborsi

In un post sul blog aziendale, Creative Assembly si è cosparsa il capo di cenere per aver commesso alcuni errori nello sviluppo della serie Total War e nella gestione del rapporto con la community.

La pubblicazione nel mese di agosto del DLC Shadows of Change per Total War: Warhammer 3 è stata accolta male dai giocatori, con recensioni per lo più negative pubblicate su Steam. Total War: Pharaoh, invece, è stato criticato per il suo prezzo elevato e la mancanza di contenuti.

"[…] Riconosciamo di aver commesso degli errori per quanto riguarda il nostro rapporto con tutti voi. C'è stata una costante conversazione internamente su come possiamo tornare su una base solida. Ciò che è chiaro è che non sarà facile e che richiederà tempo e impegno", scrive Roger Collum, Vice President di Creative Assembly.

"Vediamo la confusione, la frustrazione e la sfiducia nei nostri confronti in tutta la comunità e, onestamente, questo ci spezza il cuore. […] Non possiamo risolvere i nostri problemi dall'oggi al domani, ma lavoreremo per instaurare un rapporto più trasparente e coerente con tutti voi".

Per quanto riguarda Shadows of Change, la software house punta a offrire un major update gratuito nel febbraio 2024. "A quel punto, diventerà parte del pacchetto per coloro che lo acquisteranno in futuro", spiega Collum. "Quella data di lancio rappresenta una nostra ambizione, ma non è scolpita nella pietra".

Di conseguenza, slitta il DLC Thrones of Decay, atteso per l'inverno 2023 e ora spostato ad aprile 2024 per non compiere gli errori del passato e dedicarvi il giusto impegno. "Dopo l'uscita di Thrones of Decay, riveleremo come sarà la prossima serie di contenuti di WARHAMMER III. Il nostro lavoro su questa amata serie non è ancora finito". Creative Assembly, inoltre, aumenterà gli aggiornamenti al gioco in futuro per risolvere i problemi manifestati dai giocatori.

Per quanto riguarda Total War: Pharaoh, la software house ha annunciato un rimborso parziale a chi l'ha già acquistato. Questo si deve alla decisione di ridurre il prezzo del gioco a 39,99€ rispetto al listino originale (qui informazioni su come ottenere il rimborso). Le edizioni dal prezzo più alto - Deluxe e Dynasty - sono state rimosse.

All'inizio del 2024 verrà rilasciato un aggiornamento gratuito, originariamente previsto come DLC a pagamento. "Abbiamo iniziato il processo di rivalutazione di ciò che verrà dopo per Pharaoh e, anche se non abbiamo tutte le risposte oggi, vogliamo chiarire che non stiamo chiudendo la porta ad altri aggiornamenti più ambiziosi per il gioco in futuro", ha aggiunto Collum. "Abbiamo ancora grandi progetti, ma vogliamo essere onesti con voi dicendovi che dobbiamo trascorrere più tempo a lavorarci prima di mostrarli".

Infine, Creative Assembly aumenterà la trasparenza e darà maggiore ascolto al feedback dei fan. "Il nostro obiettivo è investire di più sui canali di contatto con i nostri giocatori in futuro, introducendo più voci dallo studio che possano parlarvi direttamente del loro lavoro e di come questo si collega a ciò che volete dai nostri titoli e, soprattutto, continuare ad ascoltare il vostro feedback. Sarà un lavoro in costante evoluzione, quindi abbiate pazienza, ma questa sarà la nostra direzione per il futuro".