Torna Red Dead Redemption, ma non nel modo in cui avremmo sperato

Red Dead Redemption ritorna, ma non come avremmo sperato: niente remake e approdo su PC, ma un porting dell'avventura che tanto successo ha riscosso su PS3 e Xbox 360 per PS4 e Nintendo Switch. L'approdo sulle due piattaforme si concretizzerà il 17 agosto, tra poco più di una settimana.

Il prezzo è piuttosto elevato, 49,99 euro, e inizialmente il titolo sarà disponibile solo in formato digitale su PlayStation Store e Nintendo eShop. Le versioni fisiche arriveranno in commercio solo il 13 ottobre.

Le nuove versioni offrono insieme al gioco base anche il DLC Undead Nightmare a tema zombi. A curare il porting è stata Double Eleven Studios e al momento non è chiaro se vedremo mai il gioco su PC, dove invece è già presente il secondo capitolo uscito nel 2019.

Red Dead Redemption non avrebbe bisogno di presentazioni, ma per i più smemorati - è comunque uscito nel 2010 - ricordiamo che il titolo open world di azione e avvenuta ci mette nei panni di John Marston, un ex bandito della banda di Dutch van der Linde alla ricerca di una nuova vita. Ambientato nel 1911, lungo la frontiera fra Stati Uniti e Messico, il gioco propone oltre alle missioni della storia principale molteplici attività secondarie per tantissime ore di divertimento nel Vecchio West.