Tomb Raider, Devil May Cry e Far Cry avranno degli anime su Netflix: ecco i trailer

Durante l'evento Drop 01 dedicato ai progetti di animazione, Netflix ha offerto un primo sguardo all'atteso Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft, una nuova serie di animazione con protagonista uno dei personaggi più famosi della storia dei videogiochi. Dal trailer si evince che la serie condividerà con gli ultimi Tomb Raider lo stile aspro e crudo.

La serie è realizzata in collaborazione con Legendary, il cui accordo con Netflix è stato già annunciato nel 2021 e che quest'anno ha portato alla luce Skull Island. Quanto a Tomb Raider, la nuova serie si iscrive all'interno di un quadro che vedrà un ritorno in grande stile per Lara Croft, visto che Crystal Dynamics, la software house che si occupa dei videogiochi, ha recentemente raggiunto un accordo con Amazon per un nuovo capitolo di Tomb Raider basato su Unreal Engine 5.

Tomb Raider non sarà l'unico videogioco ad avere la sua serie di anime, secondo gli annunci realizzati a Drop 01. Studio Mir, infatti, realizzerà in collaborazione con Capcom la trasposizione in anime di Devil May Cry. Per ora si sa poco della nuova serie, con il trailer che si concentra su questa nuova versione spocchiosa di Dante, il protagonista storico di DMC.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, invece, uscirà il prossimo 19 ottobre e si concentrerà sull'espansione cult di Far Cry 3, Blood Dragon, dedicata agli anni '80. Ne riproporrà lo stile e le grafiche, con alcuni cameo memorabili, tra i quali quello di Rayman ma anche di altri personaggi Ubisoft come Altair di Assassin's Creed nelle sembianze di una rana e Pey'J da Beyond Good & Evil. Il protagonista della serie sarà Dolph Laserhawk, un super soldato potenziato dalla cibernetica che fugge dall'esercito dell'Eden e decide di imbarcarsi in un'ultima rapina prima di fuggire con il suo fidanzato Alex. Sfortunatamente, Laserhawk viene tradito dal suddetto fidanzato, il che lo porta in una struttura di massima sicurezza senza altra scelta se non quella di unire le forze con un improbabile gruppo di ribelli. La serie si comporrà di 6 episodi.