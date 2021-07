Tom Clancy's XDefiant, un nuovo sparatutto free-to-play da Ubisoft: ecco il trailer

Un nuovo first-person shooter è in dirittura d'arrivo e anche questa volta c'è lo zampino di Ubisoft. Il colosso francese ha annunciato Tom Clancy's XDefiant, titolo crossover che richiama tutti gli sparatutto riuniti sotto il marchio 'Tom Clancy': da Splinter Cell a Ghost Recon, passando per The Division, ambientazioni e personaggi di XDefiant sono ispirati ai popolari giochi d'azione, ma la formula di gioco è del tutto inedita e, per certi versi, innovativa.

Parola chiave: free-to-play (F2P). Tom Clancy's XDefiant sarà disponibile gratuitamente su console e PC, ma l'attesa - anticipa Ubisoft - è ancora piuttosto lunga.

XDefiant si mostra nel primo trailer: enfasi sul gunplay

Il reveal di Tom Clancy's XDefiant è arrivato poche ore fa tramite una presentazione trasmessa in diretta streaming. Il gioco è in sviluppo presso Ubisoft San Francisco, team che si cimenta per la prima volta nello sviluppo di uno sparatutto in prima persona multiplayer. A guidare i lavori, il direttore creativo Jason Schroeder e il produttore esecutivo Mark Rubin (ex producer di Call of Duty), che hanno esposto le principali caratteristiche del nuovo FPS.

Le partite di XDefiant si svolgono in scontri 6 contro 6, con modalità di gioco piuttosto tradizionali e un'ampia gamma di mappe. La formula scelta da Ubisoft è quella degli arena shooter, dove gli agenti - o Ribelli, se preferite - possono contare su gadget e abilità esclusive. In questo caso, le classi sono rappresentate da quattro fazioni specializzate: troviamo i Lupi (Ghost Recon), gli Echelon (Splinter Cell), i Purificatori e i Reietti (The Division). Come dichiarato dagli sviluppatori, in futuro il gioco accoglierà nuovi personaggi tratti dall'universo di Tom Clancy.

Ubisoft San Francisco sottolinea di aver posto particolare enfasi sul gunplay, dedicando enorme attenzione all'arsenale di gioco. "Sappiamo che in un grande shooter il gunplay deve essere la nostra priorità", ribadisce Mark Rubin. Oltre a restituire un feedback realistico e soddisfacente, ogni bocca da fuoco può essere personalizzata con una ricca varietà di accessori, il che permette ai giocatori di scegliere l'equipaggiamento più adatto al proprio stile di gioco.

Tom Clancy's XDefiant è ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma Ubisoft ha intenzione di lanciare un test chiuso (Early Access) nel corso delle prossime settimane, con la prima fase in programma per il 5 agosto: è possibile registrarsi al programma di test sul sito ufficiale. Lo sparatutto F2P sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Google Stadia e Amazon Luna.