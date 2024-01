THE400 Mini: tutti i sistemi a 8 bit di Atari in una fedele riproduzione dell'Atari 400

Retro Games ha annunciato una nuova mini console con le fattezze dell'Atari 400: THE400. Seppur più compatta, la console sfoggia un'estetica quasi del tutto compatibile con la piattaforma rilasciata nel 1979, ma integra tutti i sistemi a 8 bit proposti in quegli anni dalla casa statunitense. Il rilascio è fissato per il 28 marzo 2024.

Il nuovo THE400, infatti, è in grado di emulare i modelli 400, 800, XL/XE e la console Atari 5200. All'interno del pacchetto sarà fornita anche una riproduzione del controller CX-40 con sette pulsanti funzione. Tuttavia, il produttore ha anticipato che la console sarà compatibile anche con altri controller USB.

Proprio lo scorso novembre, abbiamo avuto l'opportunità di provare l'Atari 2600+, una riproposizione della gloriosa console che al di là di alcuni materiali non entusiasmanti, ci ha regalato un piacevole tuffo nel passato.

La proposta di Retro Game integra 25 giochi di cui al momento conosciamo solo 10 titoli che sono i seguenti:

Berzerk

Boulder Dash

Capture the Flag

Lee

Millipede

Miner 2049er

Missile Command

M.U.L.E.

Star Raiders II

Yoomp!

L'azienda ha reso noto che sarà possibile avviare i giochi anche da una pendrive, ragione per cui con tutta probabilità sarà possibile fruire dell'intero catalogo di quegli anni. Inoltre, sono state aggiunte alcune funzioni che migliorano la "qualità della vita" nei giochi, come la possibilità di salvare in qualsiasi momento, così da riprendere esattamente da dove si era interrotta la partita, e il riavvolgimento degli ultimi 30 secondi per superare le parti più ostiche dei giochi senza frustrazioni – non eccesive almeno.

La risoluzione di output si fermerà a 720p a 50 o 60 Hz e le porte USB accessibili saranno cinque in totale. Al momento non si hanno ancora informazioni sul prezzo, ma ulteriori novità arriveranno più avanti insieme all'elenco completo dei giochi inclusi con la console.