The Witcher 4 e Cyberpunk 2: i giochi sono in fasi diverse, l'obiettivo è ridurre il fenomeno del crunch

In una recente intervista con GamesIndustry, Michal Platkow-Gilewsky, vicepresidente delle pubbliche relazioni e della comunicazione di CD Projekt RED, ha fornito alcuni dettagli sulla riorganizzazione aziendale. In particolare, il responsabile ha chiarito l'andamento dello sviluppo di tutti i progetti, sottolineando che l'obiettivo è evitare il fenomeno del crunch.

Per chi non lo sapesse, il crunch è una pratica che sottopone gli sviluppatori a turni di lavoro anche di 16 ore pur di rispettare le scadenze che spesso provoca implicazioni fisiche e psicologiche. Non sono pochi i casi di lavoratori che hanno scelto di lasciare il settore dei videogiochi a causa di uno stress psicofisico eccessivo.

Il lancio di Cyberpunk 2077 è stato caratterizzo da forti critiche, in parte respinte, anche da questo punto di vista, motivo per cui Platkow-Gilewski ha fornito alcuni aggiornamenti in proposito. In particolare, ha spiegato che The Witcher 4 e il prossimo Cyberpunk si trovano in fasi di sviluppo diverse così da evitare un sovraccarico di lavoro per i dipendenti.

"Innanzitutto, tutti questi progetti si trovano in fasi diverse. Non stiamo facendo tutto insieme e di pari passo perché sarebbe una quantità di lavoro eccessiva. Stiamo pensando a una strategia per gli anni a venire. Ci stanno a cuore le nostre IP, vogliamo svilupparle, vogliamo creare dei giochi con esse. Ma vogliamo essere anche sicuri di rimanere concentrati per tutto il tempo. Stiamo avendo molte discussioni del tipo 'cos'è più importante in questo momento? Dove vogliamo arrivare? Qual è il prossimo obiettivo?'"

I progetti in sviluppo presso CDPR sono davvero tanti, a partire dall'attesa espansione di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Questa sarà seguita da The Witcher 4 che, però, non dovrebbe arrivare prima del 2025. Gli altri due capitoli della nuova trilogia dedicata ai cacciatori di mostri saranno distribuiti nei sei anni a seguire, una finestra in cui dovrebbe trovare spazio anche il sequel di Cyberpunk 2077.

Il responsabile, però, ha chiarito che quest'ultimo non entrerà in preproduzione quest'anno. Infine, c'è Project Hadar, una nuova IP che pare sia ancora in fase di concept e il cui sviluppo quindi non è iniziato. Insomma, la carne al fuoco è davvero tanta senza considerare il remake del primo The Witcher e un relativo spin-off per ora noto con il nome di Project Sirius. Tuttavia, pare che CDPR si stia impegnando a risollevare la cattiva reputazione costruita negli ultimi anni in termini di condizioni di lavoro.