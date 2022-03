The Witcher 3: youtuber scopre un easter egg tenuto nascosto per sette anni

I cosiddetti 'easter egg', per chi non lo sapesse, sono contenuti che gli sviluppatori nascondono all'interno dei loro giochi con l'intento di sorprendere il giocatore, spesso facendo riferimenti ad altre produzioni videoludiche. Li abbiamo trovati in innumerevoli titoli, in particolare in The Witcher 3: Wild Hunt, gioco con cui CD Projekt RED sembra essersi davvero sbizzarrita.

L'intramontabile GdR è ricco di segreti, ma alcuni di questi sono stati rivelati solo a distanza di anni dal lancio del gioco - che, ricordiamo, è stato rilasciato nel maggio 2015. Recentemente gli sviluppatori della casa polacca hanno rivelato che The Witcher 3 nasconderebbe un ultimo easter egg, finora sfuggito agli occhi di tutti. Il mistero è stato svelato solo poche ore fa, quando uno youtuber ha scovato l'ultima 'sorpresa' di Wild Hunt: ecco in cosa consiste.

Blood and Wine e il triste destino di Vivienne de Tabris



ATTENZIONE: seguono spoiler sull'add-on Blood and Wine di The Witcher 3: Wild Hunt.

xLetalis è il nome dello youtuber che è riuscito a individuare l'easter egg in questione. L'unico indizio era stato svelato qualche settimana fa da Philipp Weber, Acting Campaign Director di The Witcher 3, che in una livestream aveva accennato a una specifica quest dell'espansione Blood and Wine - ovvero la missione Il cinguettio del cavaliere innamorato. L'ultimo 'segreto' di Wild Hunt è infatti legato al personaggio di Vivienne de Tabris: in seguito a una maledizione, la donna ha assunto le sembianze di un uccello - un rigogolo, per la precisione.

Geralt si offre di aiutare Vivienne, ma è molto chiaro circa gli effetti collaterali della 'cura': una volta liberata dalla maledizione, le aspettative di vita della donna si sarebbero ridotte a soli sette anni. Vivienne accetta le condizioni e sceglie di usare il poco tempo che le rimane per viaggiare per il mondo. Tecnicamente la quest terminerebbe qui, ma Weber ha lasciato intendere che la missione continua e, come confermato da xLetalis, ha un finale definitivo per Vivienne.

Il corpo 'esanime' della donna viene trovato sulle Isole Skellige, sul pavimento di una taverna. Come fa notare lo youtuber, il modello dell'NPC è affetto da un bug che ne altera l'aspetto e che permette al giocatore di continuare a interagire con Vivienne, nonostante questa sia ormai morta. La scoperta è stata fatta a sette anni dall'uscita del gioco, per l'appunto, ma xLetalis si è comunque servito dei comandi della console - disponibili nella versione PC del gioco - per far avanzare il tempo fino alla data stimata della morte di Vivienne de Tabris.

Lo youtuber ha poi ricevuto la conferma degli sviluppatori di CD Projekt RED: quello che ha appena trovato è proprio il famigerato easter egg che è rimasto nascosto per tutto questo tempo. xLetalis ha però dichiarato di essere leggermente deluso. Oltre al suddetto bug del corpo di Vivienne, nessun altro NPC sembra reagire al triste fato della donna, neanche i personaggi legati direttamente alla sua quest (come Guillaume de Launfal).

È arrivato anche il commento di Philip Weber che, scrivendo alla redazione di IGN, parla degli innumerevoli segreti nascosti dai suoi colleghi all'interno di The Witcher 3: Wild Hunt. In parole povere, quello trovato da xLetalis potrebbe non essere l'ultimo easter egg. "Questo è di sicuro l'easter egg che ho nascosto meglio tra tutti quelli che ho realizzato, è abbastanza impressionante che sia stato finalmente trovato", dichiara Weber con una certa soddisfazione.

Come invece fa notare PC Gamer, prima della scoperta di xLetalis, nel 2020 una testata tedesca (GameStar) aveva già menzionato questo easter egg in un articolo. Dopo aver intervistato il team di CDPR, la giornalista Elena Schultz aveva infatti rintracciato lo stesso easter egg seguendo gli indizi offerti dagli sviluppatori del gioco: "Vivienne muore di morte naturale!".

Ricordiamo che, poche ore fa, CD Projekt RED ha annunciato in via ufficiale l'inaugurazione di una nuova saga di The Witcher. Il prossimo capitolo è già in fase di sviluppo e segnerà la transizione dello studio di sviluppo dal REDengine - motore proprietario che troviamo anche in Cyberpunk 2077 - al più versatile Unreal Engine 5. Per l'ambizioso progetto, CD Projekt ha inoltre siglato una partnership strategica con Epic Games.