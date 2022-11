The Witcher 3: Wild Hunt, l'aggiornamento next-gen ha finalmente una data di uscita

Come promesso da CD Projekt RED poche settimane fa, The Witcher 3: Wild Hunt si aggiornerà alla versione next-gen entro fine anno. Abbiamo finalmente una data di uscita per il 'Free Next-gen Update', che permetterà agli attuali possessori del pluriacclmato action RPG di aggiornare gratuitamente il gioco ad una nuovissima edizione che accoglie diverse novità, sul fronte tecnico e non solo. La prossima settimana il team polacco svelerà tutti i dettagli in una livestream.

The Witcher 3: Complete Edition dal 13 dicembre su console e PC

Cerchiate la data sul calendario: dal 14 dicembre 2022, The Witcher 3: Wild Hunt sarà disponibile in formato digitale su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC con la Complete Edition, la quale includerà l'agognato aggiornamento di nuova generazione. Nella stessa data, lo stesso update potrà essere scaricato gratuitamente da tutti i possessori del gioco originale su console e PC.

"Migliorata tenendo conto della potenza delle console next-gen e del moderno hardware dei PC, la versione next-gen del pluripremiato gioco di ruolo di CD Projekt RED presenterà decine di miglioramenti visivi, prestazionali e tecnici rispetto all'originale", si legge nel comunicato stampa diramato dal produttore polacco. "Tra questi, il supporto per il ray-tracing, tempi di caricamento più rapidi su console e una serie di mod integrate nell'esperienza di gioco".

La Complete Edition progettata per PC e per le ammiraglie di Sony e Microsoft integrerà tutti gli add-on gratuiti rilasciati fino ad oggi per The Witcher 3: Wild Hunt. Non solo, ma saranno presenti anche le grandi espansioni Hearts of Stone e Blood of Wine, che estenderanno sensibilmente la longevità con dozzine di ore di gioco aggiuntive. Dopo il lancio digitale della versione next-gen verrà distribuita anche un'edizione fisica della Complete Edition di The Witcher 3.

L'aggiornamento non introduce solo importanti novità sul fronte tecnic: ci sono anche contenuti di gioco inediti ispirati all'acclamata serie televisiva che Netflix ha dedicato a questo franchise. CD Projekt RED svelerà ogni dettaglio su Twitch, in occasione di un evento REDstream in cui gli sviluppatori presenteranno il gameplay della versione next-gen. La livestream è prevista per la prossima settimana, ma mancano ancora data e orario.

Le novità non terminano qui: "oltre alla versione next-gen, anche le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di The Witcher 3: Wild Hunt riceveranno un aggiornamento con numerose aggiunte e miglioramenti, oltre ai contenuti aggiuntivi a tema Witcher di Netflix. Ulteriori dettagli, compresa la data di uscita, saranno annunciati a breve".