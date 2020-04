The Witcher 3 PC ha venduto più di tutte le versioni console messe insieme nel 2019

The Witcher 3 è un gioco di grandissimo successo, anche a ormai cinque anni di distanza dal debutto. La serie TV creata da Netflix ne ha rilanciato il marchio, insieme all'approdo su Switch. Ciò che però più colpisce è che il gioco sta riscuotendo di grande popolarità anche su PC, così tanto da catalizzare più vendite di tutte le versioni console messe insieme.

In un grafico pubblicato da CD Projekt RED a margine dei risultati finanziari, si può vedere come nell'anno di lancio The Witcher 3 raggiunse un maggior numero di copie vendute su PS4 (48%). A seguire, con il 31%, il PC e la versione Xbox One con il 20%. Negli anni successivi è diventata il PC la piattaforma dominante, fino a raggiungere nel 2018 e il 2019 un numero di copie così alto da oscurare quello di tutte le console messe insieme.

L'anno scorso il gioco ha messo a segno il secondo miglior anno di vendita dal 2015, grazie a oltre 6 milioni di copie vendute. Secondo stime, The Witcher 3 avrebbe superato 28 milioni di copie dal lancio, di cui 12,4 milioni su PC, 10,8 milioni su PS4, 4,3 milioni su Xbox One e 700 mila su Switch. È bene sottolineare che a maggiori vendite non corrisponde necessariamente un incasso più elevato, in quanto il gioco su PC è spesso scontato tanto su Steam quanto su GOG.

CD Projekt RED ha recentemente annunciato che i lavori su un nuovo The Witcher (ma non chiamatelo The Witcher 4 per il momento...) partiranno dopo l'uscita di Cyberpunk 2077.