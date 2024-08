The Witcher 3 giocato con una Radeon RX 5500 XT eun processore RISC-V

Il team dietro gli emulatori Box86 e Box64 ha eseguito The Witcher 3: Wild Hunt su un processore RISC-V. Per l'esperimento è stata utilizzata una scheda video AMD Radeon RX 5500 XT e un processore Milk-V Pioneer con 64 core.

Si, il gaming sta raggiungendo anche RISC-V, un set di istruzioni open-source che, seppur distante dai numeri delle architetture x86/64 e ARM, si sta rivelando piuttosto versatile e accessibile. Tra i vari esperimenti condotti su questa piattaforma, stanno arrivando anche i primi test per comprendere come si comporta con i giochi.

Nei mesi scorsi, gli sviluppatori di Box86 si sono impegnati ad eseguire un titolo tripla A su una configurazione composta da una scheda video AMD Radeon RX 5500 XT e un processore Milk-V Pioneer. Naturalmente, il gioco non è stato eseguito in maniera nativa, ma attraverso l'emulazione del set x86/64, così come avviene attualmente per le CPU ARM, su una distribuzione di Linux.

Per riuscire nell'impresa, il team ha utilizzato Box64 con Wine e DXVK per emulare le istruzioni necessarie. Le prestazioni sono state tutt'altro che soddisfacenti: The Witcher 3 Wild Hunt non ha superato i 15 fps. Tuttavia, questa prova dimostra le potenzialità dell'architettura RISC-V ed evidenzia le aree che necessitano di ottimizzazione.

Il team, infatti, ha sottolineato che l'emulazione delle istruzioni x86_64 rappresenta un ostacolo importante nell'esecuzione di The Witcher 3 su RISC-V e richiede risorse di calcolo significative per tradurre le suddette istruzioni. In particolare, il codice ISA necessita dell'implementazione di due istruzioni che migliorano sensibilmente le operazioni di emulazione.

Come ha spiegato il team sul proprio blog, l'esperimento può essere replicato anche sui processori di fascia bassa disabilitando gli effetti metereologici e rimuovendo la vegetazione dai file di gioco.

Insomma, per eseguire il gioco completo al momento è richiesto un hardware di altissimo livello, ma siamo solo all'inizio. RISC-V è un'architettura piuttosto giovane, i margini di miglioramento sono davvero elevati e la sua natura open-source dovrebbe garantire una maggiore rapidità per raggiungerli.