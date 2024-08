The Spectrum: lo storico PC risorge in un'edizione fedele all'originale, ma moderna

Plaion e Retro Games hanno svelato il nuovo The Spectrum, una nuova console che riproduce le fattezze degli originali ZX Spectrum 48 e 128 di Sinclair Research. A differenza dei modelli originali, la nuova piattaforma si rivolge tanto ai veterani quanto alle nuove generazioni che vogliono avvicinarsi a un pezzo di storia.

The Spectrum presenta innanzitutto un formato più compatto, ma offre un pannello I/O completamente aggiornato. Dispone di una risoluzione HD Ready a 720p attraverso una porta HDMI che consente di collegare la console ai moderni televisori. Tuttavia, non manca un filtro CRT che riproduce la visione dei vecchi monitor a tubo catodico.

Nella parte posteriore, inoltre, sono state aggiunte quattro porte USB che permettono di collegare i controller sia vintage che nuovi, garantendo un'esperienza flessibile e accessibile anche per le nuove generazioni di videogiocatori. Inoltre, tramite una pen drive, sarà possibile aggiungere nuovi giochi alla propria libreria.

La console verrà fornita con 48 titoli preinstallati tra i quali ritroviamo alcuni capisaldi dell'industria videoludica come The Great Escape, Manic Miner, e Saboteur! Remastered. È stata anche aggiunta la funzionalità "Rewind" che consente di tornare indietro fino a 40 secondi durante la partita, in modo da rendere meno frustranti anche i giochi più impegnativi. Per ogni gioco, inoltre, saranno disponibili diversi slot di salvataggio.

Infine, la nuova console riporterà in auge il BASIC, un linguaggio di programmazione che ha coltivato un'intera generazione di sviluppatori. Così come avveniva negli anni '80, gli utenti potranno sviluppare le proprie applicazioni direttamente attraverso la macchina di Plaion e Retro Games.

The Spectrum è già disponibile al preordine su Amazon al prezzo di 100,99 euro. La confezione include un cavo di alimentazione USB-C (senza adattatore a muro) e un cavo HDMI da 1,8 metri. Le consegne sono previste per il prossimo 22 novembre.