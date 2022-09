The Sims 4 diventa gratis dal 18 ottobre, un inaspettato regalo di Electronic Arts

Attraverso un comunicato stampa, Electronic Arts ha fatto sapere che The Sims 4 diventerà gratuito a partire dal prossimo 18 ottobre. Il gioco base sarà scaricabile per PC e Mac da Origin e Steam, mentre dai relativi store di Sony e Microsoft potranno accedervi i giocatori di PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Ad otto anni dal lancio, quindi, il simulatore consentirà a tutti i giocatori di accedere al titolo in maniera gratuita. Tuttavia, per gli abbonati ad EA Play ci saranno alcuni vantaggi. In particolare, i possessori di un abbonamento EA Play riceveranno insieme al gioco il pacchetto espansione Al Lavoro! mentre per coloro che possiedono un abbonamento EA Play Pro si aggiungerà anche il pacchetto Bebè Stuff Pack.

Insieme alla disponibilità gratuita del gioco, il 18 ottobre EA terrà anche il Behind The Sims Summit. Si tratta di un evento in live streaming durante il quale il team impegnato nello sviluppo del titolo esporrà le principali novità in arrivo. La diretta sarà trasmessa sui canali Twitch e YouTube legati a The Sims alle 19:00 (ora italiana).

Infine, il publisher ha voluto anche ringraziare tutti i fan di vecchia data che hanno reso "la comunità di The Sims ciò che è". I giocatori che avranno acquistato il gioco base entro il 18 ottobre, riceveranno in omaggio il DLC Lusso nel Deserto. Si tratta un pacchetto che include lussuosi mobili per interno ed esterno ispirati al deserto sudoccidentale con cui mettere in piedi la propria oasi moderna.