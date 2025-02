The Sims 25° Compleanno: The Sims 1 e 2 tornano in bundle con (quasi) tutte le espansioni

The Sims e The Sims 2 tornano in un'edizione aggiornata che include un buon numero di espansioni e la piena compatibilità con i nuovi sistemi. I due titoli sono acquistabili in bundle su Steam, Epic Games Store e EA Play.

Per celebrare il 25° anniversario dalla nascita di The Sims, Electronic Arts ha realizzato le riedizioni dei primi due capitoli che includono buona parte delle espansioni. Queste saranno disponibili anche in bundle insieme a due espansioni di The Sims 4 al prezzo di 39,99 euro su Steam, Epic Games Store e EA Play.

Per quanto riguarda l'acquisto singolo, The Sims Legacy Collection avrà un prezzo di 19,99 euro, mentre The Sims 2 Legacy Collection avrà un prezzo di 29,99 euro. Sfortunatamente, in tutti casi, The Sims 2 non include il pacchetto Medieval, uno dei preferiti dai fan poiché aggiunge un'ambientazione e meccaniche di gioco completamente diverse.

Tuttavia, si tratta comunque di un ottimo punto di partenza per chi desidera recuperare o rigiocare i capitoli originali della serie. Il secondo, infatti, rimane uno dei preferiti dai fan per alcuni aspetti trascurati soprattutto nel quarto capitolo – che per inciso è free-to-play – in particolare le animazioni.

Di seguito vi lasciamo all'elenco completo dei contenuti inclusi nel bundle:

The Sims 25° Compleanno - Bundle include:

The Sims

The Sims 2

The Sims 4 Moda Rétro Kit

The Sims 4 Grunge Revival Kit

The Sims 25° Compleanno include anche i seguenti pacchetti di The Sims:

The Sims Vivere alla grande

The Sims House Party

The Sims Hot Date

The Sims In vacanza

The Sims Cuccioli, che passione!

The Sims Superstar

The Sims Magie e incantesimi

The Sims 25° Compleanno - Bundle include anche i seguenti pacchetti di The Sims 2: