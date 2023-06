The Realm: uno dei più longevi MMO chiuderà dopo quasi 27 anni

Con un post ufficiale sul sito del gioco, Realm Worlds LLC ha annunciato la chiusura di The Realm, un precursore degli MMO rilasciato nel lontano 1996. Il titolo chiuderà i battenti alla mezzanotte tra il 30 giugno e il primo luglio.

A quanto pare, Realm Worlds LLC ha provato ad acquisire i diritti sulla piattaforma effettuando ben due proposte che però Norseman Games, detentrice dei diritti sull'IP, ha ritenuto "inadeguate". Gli sviluppatori hanno anche sottolineato che la società madre del gioco non li paga da oltre un anno, il che ha reso tanto il supporto quanto lo sviluppo insostenibili.

"L'attuale accordo con Norseman Games non ci consente di acquisire l'IP. Questo ci impedisce di investire più soldi nello sviluppo di nuovi contenuti per il gioco. Mentre gli introiti del gioco diminuiscono, la percentuale effettiva che va a Norseman aumenta, rendendo il tutto ancora più complesso. Nessuno dei membri di LLC è stato pagato per oltre un anno. Avevamo la piena intenzione di esplorare qualsiasi possibilità che potesse far crescere la base di giocatori, ma senza alcuna possibilità di acquisirne la proprietà è un impegno insostenibile".

Per chi non lo conoscesse affatto, The Realm rappresenta un papà per gli MMO. Si tratta, infatti, di un MUD (Multi User Dungeon), ovvero una piattaforma che consentiva a giocatori diversi connessi in rete di partecipare insieme a una stessa attività. Tuttavia, nel corso degli anni sono state davvero tanto le difficoltà.

Il gioco fu pubblicato da Sierra Entertainment (al tempo Sierra On-Line), assorbita nel 2014 da Activision Blizzard. Il gioco fu poi abbandonato dal publisher poiché non riusciva a tenere testa a colossi come Ultima Online di Electronic Arts e Everquest di SOE (Sony Online Entertainment). I diritti andarono quindi a World Opponent Network per poi passare a Codemasters fino ad arrivare a oggi che rimangono in possesso di Norseman Games.

Non tutto è perduto, però. LLC ha anche chiarito che verrà effettuato il backup del lavoro svolto negli ultimi 5 anni e saranno salvati tutti i personaggi della Fortezza di Finvarra, incluse le attività in corso. La speranza è che Norseman Games faccia seguito alle ultime richieste di LLC, entro il prossimo 30 giugno, per una controproposta che per ora non è arrivata.

"Ci siamo divertiti immensamente negli ultimi cinque anni insieme cercando di rendere The Realm un posto migliore in cui giocare. Come tutti saprete, siamo giocatori a nostra volta, quindi continueremo a incontrarvi in giro. Speriamo che lo sviluppo del gioco continui e abbia una vita lunga e appagante. Per ora è un addio, ma speriamo di essere coinvolti nuovamente nel progetto al più presto" si conclude il post.