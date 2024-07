The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: a un anno dall'uscita cosa c'è ancora da fare? Un giocatore ha raccolto tutti i massi di Hyrule

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un gioco enorme, che richiede moltissimo tempo per poter essere completato e che garantisce ore di gioco gratificanti anche oltre la fine della storia, ma c'è qualcuno che non si accontenta.

SmallAnt è uno speedrunner e creatore di contenuti che è riuscito a completare The Legend of Zelda Tears of the Kingdom al 100% in meno di due settimane dopo il suo rilascio. Un'impresa che gli ha richiesto 139 ore di gioco (ricordiamo che questo capitolo di Zelda è stato rilasciato nel mese d maggio 2023) e che lo ha portato a essere considerato come il secondo giocatore al mondo a riuscire in questa impresa.

Dopo aver comunicato il suo traguardo sul suo canale YouTube gli è stato detto di aver completato il gioco "troppo velocemente" e gli è stato chiesto cosa rimaneva da fare dopo aver completato tutte le missioni del gioco. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un gioco enorme che richiede certamente una quantità di tempo non indifferente, ma ciò non basta ai "completisti" come SmallAnt. Che, quindi, per accontentare i suoi utenti, ha deciso di raccogliere tutti i massi che si trovano nel mondo di gioco di Tears of the Kingdom.

Ha quindi intrapreso un viaggio per Hyrule per raccogliere rocce di ogni tipo come pietre, cuori di Talus e persino lava raffreddata. Si tratta di un'impresa tutt'altro che semplice, poiché alcune di queste rocce si trovano in posti specifici della mappa, mentre trasportarle non è immediato. SmallAnt, infatti, ha dovuto intraprendere un viaggio attraverso l'intera regione per raccogliere tutto.

Anche se avrebbe potuto fondere le rocce con le armi e portarle nel suo inventario, decide prima di costruire enormi veicoli con le rocce stesse, formando una sorta di mostruosità in stile Flintstones per poterli trasportare tutti. Inoltre, non poteva semplicemente lasciarli in un posto: allontanarsi troppo dagli oggetti in Tears of the Kingdom, infatti, causa la loro scomparsa, quindi tutti i suoi sforzi sarebbero diventati vani se fosse andato in giro senza le pietre.

L'esplorazione di Hyrule ha richiesto a SmallAnt anche di scalare alcune pareti rocciose, il che non è un problema per Link quando viaggia da solo ma che lo diventa quando insieme a lui ci sono così tanti massi. In alcuni casi, è in grado di aggirare questo problema aggiungendo dei razzi al suo veicolo per farlo schizzare verso il cielo, anche se alla fine, quando la pila di rocce diventa troppo pesante per essere sollevata, anche questo metodo si rivela insufficiente, come spiega lui stesso nel video.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha un motore fisico molto complesso che consente ai giocatori di costruire veicoli soggetti alla fisica mettendo insieme parti che originariamente si trovano in punti del mondo distanti tra di loro. Questo ha permesso agli appassionati di sperimentare all'infinito, fino ai casi più eclatanti come quello di SmallAnt, il che, tra le altre cose, aumenta a dismisura la già notevole longevità di gioco.