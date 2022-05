The Legend of Zelda: Ocarina of Time entra nella Video Games Hall of Fame

Lo Strong National Museum of Play ha annunciato i titoli che entreranno quest'anno a far parte della Video Game Hall of Fame: il quartetto del 2022 è composto da Ms. Pac-Man, Sid Meier's Civilization, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Dance Dance Revolution.

I quattro titoli si sono imposti su un elenco di finalisti composto da Assassin's Creed, Candy Crush Saga, Minesweeper, NBA Jam, PaRappa the Rapper, Resident Evil, Rogue e Words with Friends.

Ocarina of Time è entrata nella Hall of Fame non era mai stata nominata in precedenza come finalista, e quest'anno è riuscita ad entrare nella Hall of Fame dopo essere stata nominata per la prima volta. Il primo capitolo 3D della saga di Zelda è riconosciuto come uno dei migliori titoli di tutti i tempi, capostipite dei giochi d'azione, e ancor oggi resta il gioco con il maggior punteggio di sempre su Metacritic.

Sid Meier's Civilization riesce ad entrare nella Hall of Fame dopo la terza nomination: le prime due erano già avvenute nel 2016 e nel 2019. Mentre Ms. Pac-Man e Dance Dance Revolution erano stati nominati finalisti una volta sola in precedenza.

Il nuovo quartetto di titoli va ad aggiungersi ad altre pietre miliari della storia dei videogame, come Super Mario Bros., Mortal Kombat, Doom, Tetris, Space Invaders, Donkey Kong, Starcraft, Super Mario kart e molti altri. Zelda e Pac-Man sono però le prime due serie con più di un episodio nella Hall of Fame dei Videogiochi.