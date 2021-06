The Legend of Zelda: filmato gameplay per Breath of the Wild 2. Uscirà nel 2022

In molti lo attendevano e alla fine Nintendo ha esaudito i desideri della sua community, più o meno. Il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è tornato a mostrarsi all'E3, a due anni esatti dal primo annuncio. Questa volta possiamo dare uno sguardo ravvicinato al gameplay, anche se per pochi secondi, quanto basta per farci un'idea più chiara in merito all'ambientazione e alle prime novità introdotte sul fronte contenutistico. Abbiamo inoltre una finestra di lancio.

Nuovo teaser per Breath of the Wild "2": si torna in quel di Hyrule

Il Nintendo Direct trasmesso la scorsa serata si è concluso con un nuovo teaser per Breath of the Wild 2, titolo provvisorio del suddetto sequel. Possiamo finalmente osservare il gameplay del nuovo capitolo, grazie a un (brevissimo) filmato catturato con il motore di gioco, lo stesso utilizzato per l'acclamato titolo di lancio per Nintendo Switch - senza troppe sorprese.

Link viene nuovamente separato dalla Principessa Zelda, una notizia tutt'altro che incoraggiante per chi sperava di giocare nei panni di entrambi i personaggi. Passiamo dunque all'azione vera e propria, che vede l'eroe di Hyrule "paracadutarsi" dal cielo con un look del tutto inedito - e non parliamo solo del nuovo taglio di capelli: il braccio di Link è infatti ricoperto da uno strano marchio, che a quanto pare gli conferisce speciali abilità. A giudicare dalle immagini mostrate, il protagonista potrà manipolare il tempo per "congelare" i movimenti dei nemici e i relativi attacchi.

Il game director Eiji Aonuma ci fa sapere che questa volta esploreremo un nuovo mondo ambientato nelle nuvole al di sopra del regno di Hyrule. Sarà un'ambientazione più vasta rispetto a quella di Breath of the Wild, uno scenario esplorabile liberamente sfruttando le nuove abilità di Link. Sembra che il protagonista sarà in grado di viaggiare tra il cielo e la superficie, ma non sappiamo se si tratta di un'altra abilità conferitagli dal misterioso potere infuso nel suo braccio.

Al termine del teaser appare una data, o meglio, una finestra di lancio: un generico 2022. Il prossimo anno accoglieremo dunque il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, in esclusiva per Nintendo Switch. Ricordiamo che la tanto vociferata Switch Pro non è stata annunciata durante l'ultimo Direct: stando ai rumor, il seguito di Breath of the Wild sarebbe dovuto essere uno dei primi titoli a sfruttare l'hardware potenziato del nuovo modello di Switch, ma, almeno per il momento, non abbiamo conferma dell'effettiva esistenza di questa console mid-gen.