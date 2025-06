The Legend of Zelda è in ritardo: quando arriverà il film tanto atteso

The Legend of Zelda

Nintendo ha posticipato l'uscita del film live-action di The Legend of Zelda al 7 maggio 2027. Il rinvio, comunicato da Shigeru Miyamoto per motivi di produzione, serve a perfezionare l'opera. Pochi i dettagli noti, mentre cresce l'attesa dopo il successo del film di Super Mario.

Nintendo ha annunciato un leggero rinvio per l'atteso film live-action ispirato alla saga videoludica The Legend of Zelda. Inizialmente previsto per il 26 marzo 2027, il debutto cinematografico è stato spostato al 7 maggio dello stesso anno. A comunicarlo è stato Shigeru Miyamoto, celebre creatore di Super Mario e Zelda, tramite un messaggio pubblicato sui canali social ufficiali dell'azienda.

Secondo quanto riportato, la decisione è stata presa per "motivi di produzione", con l'intento di prendersi qualche settimana in più per perfezionare il progetto. "Faremo del nostro meglio per rendere il film il migliore possibile", ha dichiarato Miyamoto nel suo breve intervento.

Il film rappresenta un nuovo passo per Nintendo al di fuori del mondo videoludico, seguendo la scia del successo di The Super Mario Bros. Movie, che ha superato il miliardo di dollari al botteghino. Proprio il film dedicato all'idraulico italiano avrà un sequel previsto per l'aprile del 2026.

Non sono ancora stati diffusi molti dettagli sulla trama o sul cast del film di Zelda, ma è confermato che si tratterà di un adattamento in live-action, con la regia affidata a Wes Ball, noto per Kingdom of the Planet of the Apes. Restano ignoti, al momento, i nomi degli attori scelti per interpretare Link e la principessa Zelda. Tra le indiscrezioni più discusse, quella che vede l'attrice Hunter Schafer - nota per la serie Euphoria - come possibile interprete del ruolo di Zelda, anche se fonti alternative la indicano come candidata per un progetto Marvel.

Il progetto, inizialmente annunciato nel novembre 2023, è stato ufficializzato nel marzo 2025 con la conferma della data di uscita attraverso l'app Nintendo Today. Con questo film, Nintendo mira a rafforzare la propria presenza nel mondo dell'intrattenimento cinematografico, proseguendo una strategia crossmediale che sembra destinata a durare.