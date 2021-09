The Last of Us Parte II: quando arriva il multiplayer? Risponde Naughty Dog

In occasione del The Last of Us Day, il team di Naughty Dog ha annunciato tante novità dedicate all'ultimo capitolo della serie - gioco che, lo scorso anno, avevamo promosso a pieni voti. Dopo aver dato uno sguardo ravvicinato all'adattamento televisivo di The Last of Us, ci siamo rifatti gli occhi su una gamma di esclusivi prodotti ispirati al mai troppo lodato action/adventure, tra cui figurano strumenti musicali e capi d'abbigliamento.

Purtroppo, non c'è stato l'agognato reveal del multiplayer di The Last of Us: Parte II, ma le parole di una portavoce di Naughty Dog hanno riacceso la speranza nei fan.

The Last of Us Parte II: che fine ha fatto la modalità 'Fazioni'?

Anche quest'anno è stato celebrato il The Last of Us Day, precedentemente noto come Outbreak Day (26 settembre), il giorno in cui Joel e Ellie hanno assistito all'esplosione dell'epidemia di Cordyceps. Naughty Dog ha voluto coccolare i suoi fan con diversi annunci, quasi tutti riguardanti oggetti di collezionismo. I giocatori si attendevano però un'altra importante presentazione, quella del comparto multigiocatore di The Last of Us Parte II.

Come anticipatovi, non c'è stato alcun annuncio ufficiale, ma la modalità multiplayer 'Fazioni' è stata appena menzionata in una lettera di Rochelle Snyder. Sul sito ufficiale della software house, la responsabile delle comunicazioni di Naughty Dog scrive: "Ci stiamo lavorando. Vediamo i commenti della community: molti di voi chiedono a gran voce il multiplayer e desiderano degli aggiornamenti. Per ora, diremo che amiamo ciò che il nostro team sta sviluppando e vogliamo dargli il tempo di realizzare il loro ambizioso progetto [...]".

In parole povere, gli sviluppatori stanno ancora lavorando a Fazioni e occorre del tempo extra per poter presentare il contenuto al pubblico e rilasciarlo su PS4 e PS5. Ciò che la Snyder può dirci è che la sua compagnia sta reclutando nuovi talenti per lo sviluppo della modalità multigiocatore: "Siamo stati impegnati a espandere il nostro team sin dal lancio di The Last of Us Parte II e, al momento, siamo in piena attività di assunzione per posizioni legate al MP (multiplayer)".

Lo studio di Santa Monica ribadisce che l'annuncio arriverà solo quando sarà tutto pronto.

The Last of Us Day 2021: i nuovi prodotti dedicati al gioco

Parlavamo di oggetti di collezionismo e dobbiamo ammettere che quest'anno Naughty Dog si è davvero sbizzarrita per quel che concerne i cimeli dedicati a The Last of Us.

La compagnia californiana ha dunque svelato un vinile in edizione limitata (Covers and Rarities) prodotto in collaborazione con Mondo, il quale contiene i riarrangiamenti della colonna sonora del gioco - firmata da Gustavo Santaolalla. Troviamo inoltre due chitarre (GS Mini e 314 CE), anch'esse limited edition, realizzate da Taylor Guitars e ispirate al personaggio di Ellie; con la stessa Taylor sono stati prodotti anche dei plettri e due tracolle (una in cotone e una in pelle)

I collezionisti possono mettere le mani su una nuova statuetta dedicata a Joel, un modello estremamente dettagliato prodotto e distribuito da Dark Horse. A nostro parere, uno dei prodotti più interessanti è lo zaino in edizione limitata, peccato solo per il prezzo esorbitante (circa 115 dollari). Infine, troviamo una linea di abbigliamento che include t-shirt, camicie, giacche e accessori a tema The Last of Us - con prezzi decisamente più abbordabili.