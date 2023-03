The Last of Us Parte I PC, Sony rivela i requisiti e le caratteristiche esclusive

Con un post sul suo blog ufficiale, Sony ha condiviso i requisiti e le funzionalità esclusive che caratterizzeranno l'esperienza PC di The Last of Us Parte I. Naughty Dog ha esteso il supporto al maggior numero di piattaforme possibile, anche se per godere di un'esperienza Full HD a 60 fps una configurazione di fascia media sarà indispensabile.

Per quanto riguarda le impostazioni disponibili esclusivamente su PC, vanno senza dubbio menzionate le due tecnologie di upscaling di NVIDIA e AMD, rispettivamente DLSS e FSR 2.2. Naturalmente, i giocatori potranno configurare ombre, riflessi, texture, occlusione ambientale ed altro così da raggiungere il miglior compromesso tra qualità e prestazioni.

Gli amanti dei monitor panoramici, inoltre, potranno fruire tanto del rapporto di 21:9 dei pannelli Ultrawide che di quello 32:9 degli schermi Super Ultrawide. Non è stato trascurato neanche il comparto sonoro che supporta l'audio 3D per un maggiore coinvolgimento nell'azione di gioco.

Nessuna menzione, invece, al ray tracing che The Last of Us Parte I non supporterà. Tuttavia, lo sviluppatore pone l'accento sull'ottimizzazione, sottolineando che ai giocatori PC verrà fornita la migliore esperienza disponibile per il gioco grazie alla correzione di numerosi bug e diversi miglioramenti suggeriti dalla community in seguito all'uscita della versione PS5.

Le periferiche di input includono anche il supporto al nuovo controller Dual Sense che offrirà il feedback aptico già apprezzato dai giocatori PlayStation. Naturalmente, l'avventura potrà essere giocata anche con mouse e tastiera oltre che con numerosi altri controller – anche se non specificato, quasi sicuramente sarà supportato quello Xbox – e consentirà di rimappare completamente i pulsanti.

Passando ai requisiti, i minimi richiedono una NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 470 abbinata a un processore Intel Core i7-4770K o AMD Ryzen 5 1500X, il tutto supportato da almeno 16 GB di memoria RAM. In questo caso sarà possibile attraversare le strade di una Boston massacrata a una risoluzione di 720p a 30 fps.

Per il 1080p60 le esigenze salgono e non di poco: una CPU Ryzen 5 3600X o Intel Core i7-8700 dovrà essere abbinata a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2070 Super o una AMD Radeon RX 5800 XT. Anche in questo caso, 16 GB di memoria RAM saranno sufficienti a gestire il titolo.

Infine, chi punta all'esperienza visiva migliore possibile, ovvero in 4K reali a 60 fps, allora un'attuale configurazione top di gamma sarà indispensabile. Sul fronte CPU è richiesto almeno un Ryzen 9 5900X o Core i5-12600K e una GPU GeForce RTX 4080 o Radeon RX 7900 XT, tutto affiancato da almeno 32 GB di memoria RAM.

Da notare che in tutti i casi non è previsto l'utilizzo di hard disk magnetico, ma sarà imprescindibile un SSD con ben 100 GB di spazio libero. The Last of Us Parte I su PC sarà disponibile dal prossimo 28 marzo ed è disponibile al preordine sia da Epic Games Store che da Steam.