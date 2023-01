The Last of Us: il primo episodio è disponibile gratuitamente per tutti su YouTube

Sky ha deciso di concedere liberamente il primo episodio (dalla durata di circa un'ora e venti minuti) della nuova serie televisiva di The Last of Us. Lo si può vedere completamente in italiano sul canale YouTube della stessa Sky.

La serie creata da Craig Mazin (Chernobyl) e da Neil Druckmann (già dietro al successo del videogioco) vede il rilascio ogni lunedì di un nuovo episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti. The Last Of Us racconta una storia che si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l'attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene.

"La ferocia del mondo post-apocalittico di The Last of Us è poi sottolineata dalla lotta quartiere per quartiere che si è venuta a creare, con le forze dell'ordine che non sono più in grado di distinguere chi è infetto da chi non lo è, chi è una minaccia da chi non lo è" abbiamo scritto nella nostra recensione di The Last of Us. "Tutto questo ha riportato l'umanità indietro nel tempo, quando la principale preoccupazione era la sopravvivenza quotidiana. I temi che hanno reso così popolare The Last of Us, in definitiva, tornano con rinnovata efficacia, anche se la serie non va molto oltre la riproposizione della storia del primo gioco. Che rimane ancora oggi uno dei migliori videogiochi di sempre, insuperato anche dalla sua stessa serie TV."