The First Descendant: il Looter Shooter del momento è con Unreal Engine 5

Piacerà a chi ha amato Destiny 2 e, soprattutto, Warframe. The First Descendant si presenta come un'innovativa aggiunta al genere Looter Shooter.

Sviluppato dalla coreana Nexon Games, The First Descendant promette di offrire un'esperienza coinvolgente, combinando azione frenetica con una narrazione avvincente. Si tratta di un gioco di tipo Game as a Service (GAAS), che viene aggiornato nel corso del tempo e che offre ai giocatori ampia profondità di gioco.

The First Descendant è il gioco che prenderà il posto di Destiny 2?

A differenza di altri titoli simili, Destiny 2 e Warframe su tutti, The First Descendant si concentra anche su scenari di gioco graficamente particolareggiati, poggiando le sue fondamenta sulla tecnologia di ultima generazione di Unreal Engine 5. Lo shooter RPG cooperativo in terza persona supporta anche le tecnologie di NVIDIA come DLSS 3.5 Ray Reconstruction, ray-tracing e NVIDIA Reflex.

Ambientato in un mondo futuristico devastato, The First Descendant catapulta i giocatori in un universo in cui devono vestire i panni dei Discendenti, esseri umani dotati di poteri straordinari. La loro missione è difendere l'umanità da minacce aliene e altre forze ostili che minacciano di distruggere ciò che resta della civiltà. La storia si dipana attraverso missioni principali e secondarie, offrendo un mix di esplorazione, combattimenti intensi e momenti narrativi che svelano i misteri del mondo di gioco.

Inoltre, il titolo Nexon si distingue per il suo sistema di progressione dei personaggi, che permette di personalizzare e migliorare le abilità e l'equipaggiamento dei Discendenti. L'acquisizione di bottino, sotto forma di armi, armature e altri oggetti, è fondamentale per avanzare e affrontare sfide sempre più difficili.

The First Descendant permette, inoltre, ai giocatori di collaborare in squadre per affrontare missioni cooperative, raid e altre attività multiplayer. È possibile impersonare diversi personaggi con design e stili di combattimento unici, mentre ulteriori elementi di personalizzazione, come le skin per ogni personaggio, verranno rilasciati nel corso del tempo. Fin da ora i personaggi sono dotati di abilità uniche e possono muoversi liberamente concatenando varie azioni grazie all'uso di rampini, armi da fuoco ed effetti aggiuntivi.

È possibile equipaggiare un personaggio con 3 armi da fuoco, 4 accessori e varie armi secondarie. Naturalmente ci saranno anche oggetti che miglioreranno le statistiche del personaggio o delle sue armi, o che conferiranno nuove abilità. Un equipaggiamento variegato è un elemento necessario per la crescita, e lo si può ottenere attraverso il superamento delle missioni di scenario o delle missioni nel Mondo, dove la cooperazione è fondamentale, e combattendo con enormi boss.

Il modello di business di The First Descendant è simile a quello di altri giochi simili, quindi free-to-play con uno store con battle pass e altri item in-game da comprare. Lo abbiamo provato fugacemente e non possiamo ancora sbilanciarci nel dire se si tratta di un sistema pay-to-win o meno, ma sicuramente il primo impatto è sbalorditivo, proprio per un comparto tecnico al di sopra della media. Sicuramente c'è molta profondità di gioco e tanto tempo viene richiesto per ottimizzare le build.

Alla fine della missione introduttiva c'è un boss, con una dinamica particolare perché bisogna individuare un punto di debolezza e poi salirci sopra con un rampino. Riuscire ad "agganciare" il punto debole ci è risultato molto complicato, con un sistema di controllo che va padroneggiato per poter arrivare alle prestazioni migliori, così come per la mira (più ruvida rispetto al firing system di giochi come Destiny 2). Ad ogni modo, attaccare enormi boss mostruosi con aspetto e abilità diversi nella modalità cooperativa per 4 giocatori rimane una delle prerogative principali di questa esperienza.

Per altri dettagli vi rimandiamo alla pagina prodotto di The First Descendant su Steam.