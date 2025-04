The Elder Scross Online, l'MMO si rinnova nel 2025: dalla Stagione della Setta del Verme al Subclassing, tutte le novità

ZeniMax Online Studios cambia strategia per Elder Scrolls Online nel 2025, abbandonando i capitoli annuali per una stagione divisa in due parti che riprende la storia della Setta del Verme. Introdotti anche nuovi sistemi di gioco e un innovativo Pass Contenuti.

In occasione dell'atteso ESO Direct, Zenimax Online Studios ha svelato le novità che arricchiranno il 2025 di The Elder Scrolls Online. Questo mese, il popolare MMORPG ambientato nell'universo di TES festeggia il suo 11° anniversario: per l'occasione, il team di sviluppo ha approfondito la sua nuova strategia legata alla distribuzione dei prossimi contenuti; ha poi svelato una nuova avventura narrativa - che riprende una questline introdotta nella versione base del gioco - e un ambizioso evento che coinvolgerà l'intera community in modalità mai viste prima.

Arriva la Stagione della Setta del Verme

Come evidenziato dagli sviluppatori stessi durante lo showcase, il cuore della roadmap 2025 di ESO sarà la Stagione della Setta del Verme. Parliamo di un'avventura suddivisa in due parti che terrà occupati i giocatori per buona parte dell'anno, grazie anche ai due nuovi pacchetti dungeon.

Durante la livestream trasmessa da Bethesda abbiamo dato un primo sguardo all'isola di Solstice, una nuova grande zona esplorabile che - come si noterà dal primissimo istante - è divisa da un'enorme muraglia magica, il Writhing Wall: durante gli eventi della Stagione, che riprenderà una storia inaugurata nell'edizione base di ESO, i giocatori dovranno unire le forze nel tentativo di assediare e abbattere la barriera innalzata dalla Setta del Verme. Quando l'obiettivo di questo evneto collaborativo verrà completato, i giocatori potranno finalmente esplorare l'altra parte dell'isla.

La prima parte della Stagione della Setta del Verme sarà disponibile dal prossimo 2 giugno su PC e Mac e dal 18 giugno su console. La seconda parte verrà resa disponibile solo verso la fine dell'anno. Zenimax Online Studios chiarice che i giocatori non devono necessariamente aver completato la questline della versione base di ESO per accedere alla nuova avventura.

Ad ogni modo, per sbloccare i contenuti della nuova stagione e accedere agli altri aggiornamenti dell'MMO, gli utenti devono possedere il Pass Contenuti 2025. Qui sono inclusi i due nuovi pacchetti dungeon, ovvero Fallen Banners - rilasciato lo scorso marzo, in concomitanza con l'aggiornamento 45 del gioco base - e Feast of Shadows, previsto per quest'autunno.

Aggiornamento 46: nuovo sistema Subclassing e Hero's Return

L'ultimo update di ESO - il 45esimo, per l'appunto - ha visibilmente svecchiato il gioco attraverso una serie di miglioramenti tecnici. Come mostrato dagli sviluppatori durante il Direct, le zone iniziali sono state ora ridisegnate con texture e modelli ad alta risoluzione; non solo, ma è stata aumentata la velocità iniziale delle cavalcature, è stata migliorata la visibilità dei doni della Mundus Stone e sono stati rimossi gli slot per le stelle di Craft Champion.

Durante lo showcase è stato invece presentato l'aggiornamento 46 del gioco base.

Anche questo potrà essere scaricato gratuitamente da tutti i giocatori di ESO, che potranno così accedere al nuovo sistema Subclassing e a Hero's Return. Nel primo caso parliamo di una nuova meccanica che permetterà di combinare abilità di classi diverse creando personaggi ibridi unici, in maniera simile a quanto avviene in altri tradizionali GdR. Hero's Return è invece pensato per aiutare i veterani a tornare nel mondo di Tamriel dopo lunghe assenze, attraverso nuovi tutorial dedicati tanto alle meccaniche base quanto a quelle introdotte più recentemente.

Ricordiamo che il 2025 segna l'abbandono del tradizionale modello basato su capitoli annuali, sostituito da un formato più flessibile che permetterà agli sviluppatori maggiore libertà creativa.