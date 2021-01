The Elder Scrolls VI: sarà Hammerfell l'ambientazione del nuovo capitolo?

Annunciato durante la conferenza Bethesda all'E3 2018, The Elder Scrolls VI è una delle produzioni Bethesda più attese. Poco si sa in merito ai contenuti del prossimo capitolo, ma dopo un lungo silenzio il developer americano ha rilasciato un potenziale indizio circa l'ambientazione del sequel di Skyrim: e se fosse proprio Hammerfell il setting del sesto episodio di TES?



Bethesda stuzzica i fan: nuovi indizi sul setting di TES VI



“Trascrivi il passato e mappa il futuro. Un felice anno nuovo!”, è con questo tweet che gli sviluppatori di The Elder Scrolls hanno inaugurato il 2021. Non si tratta però di un semplice messaggio di auguri, come testimonia l'enigmatica immagine allegata al tweet in questione.



Transcribe the past and map the future. 📖

Here's to a Happy New Year!🕯 pic.twitter.com/bL44CzLDIE — The Elder Scrolls (@ElderScrolls) December 31, 2020

Come possiamo osservare, nella foto troviamo una mappa cartacea di The Elder Scrolls V, una di quelle che troviamo nelle edizioni retail del titolo old-gen. L'immagine viene illuminata per veicolare l'attenzione verso alcuni punti specifici: uno coincide con la parte settentrionale della stessa Skyrim, mentre un altro è localizzato nella parte inferiore, indicando la regione di Hammerfell.

Il suddetto messaggio parla chiaro: "Trascrivi il passato, mappa il futuro"; con Skyrim a rappresentare il passato della saga fantasy, il futuro di TES potrebbe essere proprio Hammerfell, provincia a ovest di Tamriel, al confine con la già menzionata Skyrim, Cyrodiil e High Rock. Stando alle descrizioni estrapolate dalla lore, la terra natia dei Redguard è costituita principalmente da montagne e praterie, con lo sconfinato deserto Alik'r che occupa l'intera zona occidentale.

Manca il deserto, ma il territorio mostrato nel primo teaser di The Elder Scrolls VI presenta altre caratteristiche che richiamano le terre di Hammerfell, in particolare per quanto riguarda le sue aspre montagne (la catena Dragontail?) e l'ampia zona costiera.

Naturalmente parliamo di semplici indizi e Bethesda non ha ancora rilasciato eventuali comunicati per quanto riguarda il prossimo capitolo della serie The Elder Scrolls. Eppure, il tweet di cui vi abbiamo appena parlato potrebbe effettivamente anticipare un nuovo annuncio - quello che, si spera, svelerà una volta per tutte l'ambientazione del sesto episodio.