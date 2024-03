The Elder Scrolls VI è già giocabile. L'annuncio per celebrare il 30° anniversario del franchise

In occasione del 30° anniversario di The Elder Scrolls, Bethesda ha pubblicato un interessante aggiornamento su X (Twitter) che ripercorre i successi della software house e si spinge fino al prossimo futuro. In particolare, la casa del Maryland ha reso noto che alcune build del prossimo gioco fantasy sono già in fase di test presso lo studio.

Happy 30 years of The Elder Scrolls: pic.twitter.com/dvCiFnZo6T — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 25, 2024

"Infine, ma non meno importante, sì, siamo entrati nel pieno dello sviluppo del prossimo capitolo – The Elder Scrolls VI. Perfino ora, tornare a Tamriel e giocare alle prime build ci ha riempito della stessa gioia, entusiasmo e promessa di avventura [dei precedenti]" conclude l'annuncio di Bethesda.

Attualmente, le informazioni sul nuovo capitolo di The Elder Scrolls sono davvero poche e non abbiamo ancora una finestra di lancio. Tuttavia, è chiaro che rispetto a Starfield, la società possa procedere a passo più spedito ed è probabile che non manchi poi molto a qualche importante novità in merito.

D'altronde, Starfield è stata la prima nuova IP di Bethesda dopo 25 anni caratterizzati da capitoli di IP più che consolidate. Con il titolo sci-fi, Bethesda ha sperimentato meccaniche completamente nuove tra cui il volo spaziale e il combattimento tra le navi, oltre alla generazione procedurale di un numero di pianeti decisamente ampio.

Non è mancata, però, qualche anticipazione interessante già in precedenza. All'annuncio del nuovo capitolo di TES, Todd Howard, direttore della serie, ha spiegato che la software house punta a realizzare un simulatore di un mondo fantasy che si spinga ben oltre i tradizionali canoni dei giochi open world. Inoltre, sarà realizzato con una versione più avanzata del motore visto in Starfield.

Al momento, inoltre, sappiamo che The Elder Scrolls VI, al pari di Starfield, non sarà disponibile per le piattaforme concorrenti, ma sarà un'esclusiva Xbox/PC Windows. Tuttavia, pare che il vento stia cambiando e sia Microsoft che Sony, seppur con approcci molto diversi, stanno aprendo le loro porte a un pubblico più ampio superando il concetto tradizionale di "esclusiva".