The Elder Scrolls, Fallout e Doom potevano finire nelle mani di Electronic Arts

L'acquisizione di ZeniMax Media da parte di Microsoft ha dato uno scossone non indifferente al settore del gaming e mentre si specula sul futuro di serie come The Elder Scrolls, Fallout e Doom, viene a galla che c'è stato un momento in passato in cui al posto di Microsoft c'era uno dei publisher più inviso ai videogiocatori, la notissima Electronic Arts.

A riportare della trattativa tra Zenimax e l'editore di FIFA è Bloomberg, anche se non è chiaro quando ciò avvenne e quanto si andò vicini a un'intesa. "Come avviene a Hollywood, franchise come Fallout ed Elder Scrolls rimangono di valore, con i consumatori che continuano a giocarli online e ad acquistare aggiornamenti e oggetti all'interno dei giochi", scrive Bloomberg prima di spiegare che il CEO Robert Altman "considerò la vendita di ZeniMax per diversi anni e a un certo punto era vicino all'accordo con la rivale Electronic Arts".

Per EA si sarebbe trattata di un'operazione in grado di ampliare il suo già vasto arsenale di titoli di grido, ma crediamo di non poter essere smentiti se diciamo che l'acquisizione sarebbe stata accolta con molti più timori da parte della comunità videoludica di quanto non sia avvenuto per l'intesa con Microsoft. EA conta tra le sue fila realtà storiche come Bioware che da quando sono sotto la sua egida non sempre hanno brillato, senza dimenticare casi come il fallimento di Anthem o le microtransazioni invasive di Star Wars: Battlefront 2.

Anche se sulle mosse di Microsoft non vi è certezza, la casa di Redmond sembrerebbe essere un porto più sicuro rispetto ad EA per il futuro delle serie coinvolte: rimane da capire se Microsoft le sfrutterà per spingere le vendite di Xbox o se punterà a replicare quanto fatto con Minecraft, un gioco presente su tutte le piattaforme diventato una vera gallina delle uova d'oro.