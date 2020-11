The Cure: la modalità di Plague Inc. è gratis fino alla fine della pandemia di COVID-19

Lo scorso marzo, i creatori di Plague Inc. annunciavano l'arrivo di una nuova modalità che avrebbe permesso ai giocatori del popolare mobile game di combattere una pandemia. In tal modo il team di Ndemic Creations capovolge la classica formula di gioco e, visti i tempi, l'idea è del tutto sensata.

Da creatori di virus letali a salvatori del mondo: è questo l'obiettivo di The Cure, nuova modalità introdotta dall'ultimo update di Plague Inc, ora disponibile per i dispositivi iOS e Android.

The Cure è ora disponibile: scopriamo la nuova game mode

Fino a qualche mese fa la creazioen di Ndemic non era visto di buon occhio. Parliamo del resto di un gioco per smartphone che consente ai suoi utenti di sviluppare virus e batteri nel tentativo di sterminare l'intera popolazione umana. Con lo scoppio dell'attuale pandemia, alcuni utenti hanno visto in Plague Inc. un titolo quasi profetico, al punto da essere rimosso dall'App Store cinese.

Gli sviluppatori del gioco si sono comunque impegnati per sostenere la lotta al Coronavirus, come dimostra la donazione di 250mila dollari indirizzata alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e all'OMS. Una mossa altrettanto importante coincide con il lancio di The Cure, inedita modalità di gioco che, come suggerisce il nome, trasforma Plague Inc. in un simulatore in cui creare una cura contro il virus.

The Cure nasce da una collaborazione tra il team di Ndemic e gli esperti provenienti da organizzazioni come la stessa OMS e la Global Outbreak Alert and Response Network. L'obiettivo degli sviluppatori era quello di realizzare una rappresentazione realistica dei tipici processi richiesti per contrastare una pandemia globale. Richard Hatchett, CEO della CEPI, ha commentato: "Giochi come Plague Inc: The Cure rappresentano un mezzo incredibilmente importante per l'educazione e la consapevolezza pubblica che può essere utilizzato per mostrare al mondo i passaggi necessari per affrontare simili minacce per la salute globale e le complessità a esse associate".

Come annunciato da Ndemic Creations, la nuova modalità di Plague Inc. è scaricabile gratuitamente "fino a quando il COVID-19 non sarà sotto controllo". L'aggiornamento è disponibile sui device iOS e Android e arriverà prossimamente su console e PC.