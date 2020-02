Plague Inc. rimosso dall'App Store cinese a causa del Coronavirus

Plague Inc. è uno dei videogiochi più amati in ambito mobile, come dimostrato dai milioni di download totalizzati in circa otto anni. Nonostante il suo debutto risalga all'ormai lontano 2012, il titolo di Ndemic Creations è recentemente tornato alla ribalta, complice la diffusione del Covid-19 che, a quanto pare, avrebbe risvegliato il black humor di molti giocatori.

Questo ritorno di fiamma non è stato ben accolto in Cina, dove la Cyberspace Administration of China avrebbe deciso di rimuovere il gioco dall'App Store, ponendo un freno al bizzarro fenomeno inaugurato lo scorso gennaio.

Ndemic Creations: "La situazione è fuori dal nostro controllo"

Qualche settimana fa, il team di Ndemic Creations aveva cominciato a notare un insolito incremento dei download di Plague Inc., in particolar modo in Cina, culla del Coronavirus che negli ultimi si è abbattuto anche sull'Italia. Gli sviluppatori del gioco strategico per Android e iOS hanno dovuto rilasciare un comunicato al fine di ricordare agli utenti che "Plague Inc. è (solo) un gioco, non un modello scientifico" e che l'attuale epidemia rappresenta invece un grave problema che sta colpendo un gran numero di persone.

Il semplice fatto che Ndemic abbia dovuto diffondere un simile comunicato è un chiaro segnale della stranezza di questo fenomeno. In ogni caso, le parole degli sviluppatori non hanno vietato alla Cyberspace Administration of China (CAC) di prendere provvedimenti, ufficializzando la rimozione dall'App Store cinese a causa del presunto uso sconsiderato che gli utenti fanno dell'app in un periodo così delicato. Il gioco, per giunta, è diventato il più scaricato nell'App Store USA.

"Siamo stati appena informati che Plague Inc. 'include contenuti illegali in Cina, come stabilito dalla Cyberspace Administration of China' ed è stato rimosso dall'App Store cinese. Questa situazione è completamente fuori dal nostro controllo", recita l'ultimo comunciato di Ndemic Creations.

Il team di sviluppo ha dichiarato che tenterà di contattare la CAC, al fine di risolvere la faccenda e, eventualmente, reintrodurre il gioco all'interno dello store cinese.

Va detto che, nel 2013, i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) invitarono il founder di Ndemic Creations, James Vaughan, a tenere un discorso circa le modalità con cui giochi come Plague Inc. possono informare il pubblico, in contrasto a quella stessa disinformazione che, soprattutto qui in Italia, non fa altro che peggiorare la situazione.