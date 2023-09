The Crew Motorfest: i requisiti accessibili preannunciano una buona ottimizzazione?

Nelle scorse ore, Ubisoft ha aggiornato la pagina del negozio dedicata a The Crew Motorfest con i requisiti di sistema per gli utenti PC. Il publisher ha inserito quattro configurazioni che forniscono un'idea piuttosto chiara del risultato ottenibile a seconda dell'hardware in utilizzo.

I requisiti minimi consentono di giocare con una risoluzione di 1080p a 30 fps con i dettagli impostati su "Basso". Questi prevedono una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB o AMD Radeon RX 480 abbinata a 8 GB di memoria RAM e un processore Intel Core i5-4460 o AMD Ryzen 5 1400.

I raccomandati, invece, consentono di giocare sempre in Full HD, ma con un refresh rate di 60 fps e i dettagli impostati su "Alto". In questo caso si consiglia almeno una NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700 XT insieme a un processore Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 7 2700X. Anche in questo caso 8 GB di memoria RAM dovrebbero essere sufficienti.

Per chi volesse alzare il tiro anche sul fronte della risoluzione, spingendosi fino al 2560 x 1440 pixel (2K) allora si rende necessaria almeno una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6700 XT insieme a un processore Intel Core i5-10600K o AMD Ryzen 5 3600. In questo caso sarà necessaria anche più memoria RAM: almeno 16 GB.

Infine, chi non vuole rinunciare neanche a un singolo dettaglio all'interno del gioco avrà bisogno inevitabilmente di hardware top di gamma. In questo caso la risoluzione di riferimento diventa il 4K con i dettagli impostati su "Ultra". I giocatori NVIDIA avranno bisogno almeno di una GeForce RTX 3090, mentre quelli AMD dovranno adottare una delle ultime top di gamma rilasciate dall'azienda, la Radeon RX 7900 XT. Sul fronte CPU, però, la richiesta rimane piuttosto accessibile. Nel caso di Intel servirà almeno un Core i5-11600K mentre per quanto riguarda AMD è sufficiente un Ryzen 5 3600X. Bastano, inoltre, i 16 GB di memoria RAM come per il 2K.

In tutti i casi saranno necessari 40 GB di spazio libero per l'archiviazione e, naturalmente, si suggerisce l'installazione su SSD. Escludendo le configurazioni per il 4K, tutto sommato i requisiti si presentano piuttosto accessibili consentendo all'hardware di fascia medio-bassa anche non recente di gestire il gioco in maniera più che accettabile. Naturalmente, per appurare quella che si prospetta come una buona ottimizzazione bisognerà attendere il rilascio del gioco.

The Crew Motorfest arriverà sul mercato giovedì prossimo, 14 settembre, su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Il gioco sfida sfacciatamente l'amata serie Forza Horizon di Microsoft Game Studio introducendo numerose nuove categorie di veicoli e un mondo aperto all'insegna del Motorfest, una celebrazione che ricorda, anche per i suoi colori, il Festival del suddetto concorrente.