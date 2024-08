The Callisto Protocol su Epic Games Store è gratis: per zero euro vale la pena riscattarlo

Occasione per chi vuole passare questi ultimi scampoli di vacanze impegnato in un videogioco da cui ci si aspettava di più: The Callisto Protocol è riscattabile gratis su Epic Games Store, ma solo per alcuni giorni.

The Callisto Protocol è riscattabile gratuitamente su Epic Games Store fino al 29 agosto. Vi basta andare sulla pagina dedicata e cliccare su Ottieni, ovviamente loggati al vostro account.

Il survival horror in terza persona ci mette nei panni di Jacob Lee, uno sfortunato prigioniero rinchiuso nella prigione di Black Iron, carcere di massima sicurezza situato su Callisto, la luna morta di Giove.

Quando gli altri detenuti iniziano a trasformarsi in creature da incubo, la prigione piomba nel caos. Per sopravvivere, Jacob dovrà farsi strada con la forza verso la libertà e scoprire gli oscuri e inquietanti segreti sepolti sotto la superficie di Callisto.

The Callisto Protocol ricorda da molto vicino Dead Space (non a caso Striking Distance Studios era gestito dal creatore di Dead Space, Glen Schofield), anche se molti appassionati si aspettavano di più. Realizzato in Unreal Engine 4, si tratta di una produzione graficamente accattivante, ma che al lancio ha avuto diversi problemi tecnici ed era un po' spoglio dal punto di vista contenutistico.

L'arrivo nei mesi successivi di Dead Space Remake ha poi dato la "mazzata finale" alle sorti del titolo. Striking Distance Studios, nonostante l'addio di Schofield e i licenziamenti, ha supportato il gioco con alcuni interessanti aggiornamenti gratuiti.

Nel gennaio 2023 è stata introdotta la modalità New Game+. Poi, a febbraio dello stesso anno, gli sviluppatori hanno aggiunto la modalità Hardcore. Infine, nell'aprile 2023, il gioco ha ricevuto la modalità Smembramento (Dismemberment). Infine, la tecnologia anti-copia Denuvo è stata rimossa a marzo di quest'anno.

Nel frattempo, Striking Distance Studios ha annunciato la data di uscita di [Redacted] - il roguelike ambientato nell'universo di The Protocollo Callisto, annunciato con il nome in codice Project Birdseye. Il gioco arriverà su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC via Steam (22€) ed Epic Games Store (22€) il 31 ottobre.

Descritto come un "roguelike isometrico ad azione rapida", [REDACTED] ci riporta nel penitenziario di Black Iron, invaso da orde di detenuti infetti. "Come modesta guardia carceraria, il tuo compito è semplice: raggiungere l'ultima capsula di salvataggio e uscirne vivo. Ma non sei l'unico sopravvissuto che cerca di scappare. I tuoi rivali non vedono l'ora di scavalcare il tuo cadavere e salvarsi. Solo uno di voi può lasciare la luna: assicurati che sia tu!".