The 7th Guest sta per tornare con una rivisitazione per la VR

The 7th Guest negli anni '90 era una delle avventure grafiche più amate. Considerato un antesignano dei film interattivi per la presenza di molti filmati in FMV (allora piuttosto rari), The 7th Guest ha fatto la storia del genere catturando l'attenzione addirittura di Bill Gates. Durante il Meta Showcase di scorsa settimana, il publisher Vertigo Games e i co-sviluppatori Vertigo Studios Rotterdam ed Exkee hanno svelato una rivisitazione di questa avventura enigmistica interattiva: arriverà su Meta Quest 2, Meta Quest 3 e PC VR entro la fine dell'anno.

Sviluppato da Trilobyte e prodotto da Virgin Interactive Entertainment, The 7th Guest è stato un pioniere nell'utilizzo della tecnologia CD-ROM. Il gioco ha segnato un'epoca con la sua impressionante grafica 3D pre-renderizzata, alla narrativa matura e all'uso di video clip live-action per migliorare il suo storytelling. Lo stesso Bill Gates rimase sbalordito, al punto da definirlo "il nuovo standard nell'intrattenimento interattivo".

Ora, l'amato dark mystery ritorna, reinventato per il gameplay VR e con ulteriori miglioramenti tra cui l'interpolazione di una narrazione volumetrica live-action. The 7th Guest VR riporterà i giocatori in una dimora piena di segreti criptici ed enigmi impegnativi, mentre tentano di svelare il mistero che circonda il sinistro proprietario della tenuta, il produttore di giocattoli Henry Stauf. Con la storia originale scritta da Matthew J. Costello, The 7th Guest VR vede il ritorno di personaggi come Martine Burden, Brian Dutton, Edward ed Elinor Knox e altri, oltre ad alcune apparizioni a sorpresa.

Inoltre, alcuni enigmi sono stati riprogettati per sfruttare appieno le possibilità tecnologiche della realtà virtuale, e sono collegati in modo significativo alla storia principale utilizzando elementi estetici riconoscibili per rendere omaggio all'originale. Anche la grafica è stata rivista per venire incontro alle esigenze di visualizzazione in VR con nuovi scenari realizzati attraverso una video capture volumetrica spettrale che consente di godere infine di una grafica 3D live-action.

The 7th Guest è ora disponibile nella wishlist di Steam e Meta Quest.