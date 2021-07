Tesla Model Y anche in PUBG Mobile con l'aggiornamento 1.5

Krafton e Tencent Games hanno rilasciato l'aggiornamento 1.5 di PUBG Mobile che include la possibilità di utilizzare un veicolo Tesla Model Y. Si tratta ovviamente di uno strategemma promozionale, ma l'inclusione di elementi della contemporaneità contribuiscono al coinvolgimento e all'immersività.

Il veicolo Tesla Model Y si trova in particolare nella mappa Erangel, dove tra l'altro è stata collocata anche una Gigafactory virtuale all'interno della quale è possibile costruire un esemplare di Model Y attivando gli impianti e utilizzando i rifornimenti lasciati cadere dai camion semi-automatici che vagano per la mappa quando vengono danneggiati. La Tesla Model Y virtuale mette inoltre a disposizione, per le tratte autostradali, anche il pilota automatico non dissimile dal reale autopilot di Tesla.

Si tratta di elementi che fanno parte di un aggiornamento che porta in Erangel una significativa "trasformazione tecnologica", con una revisione degli edifici per un look più futuristico e nuovi equipaggiamenti tra cui anche una moto antigravitazionale.

Torniamo a sottolineare che si tratta di aggiornamenti per la versione mobile di PUBG: la versione per PC o console non sarà toccata da queste novità, mantenendo un'atmosfera più realistica.