Terraria: il major update Journey's End introduce migliaia di novità

Ricordiamo che l'aggiornamento Journey's End è ora disponibile al download su PC e approderà prossimamente sulle altre versioni di Terraria , quelle PS4, Xbox One, Switch e mobile.

Terraria si rinnova anche sul fronte tecnico. Nuovi effetti atmosferici animeranno i mondi del sandbox, mentre i modelli degli NPC e delle varie ambientazioni sono stati rivisitati per risultare più dettagliati rispetto al passato.

Le novità non terminano qui, ma elencarle tutte sarebbe una vera impresa. Il colossale changelog annuncia l'introduzione di più di 1000 nuovi oggetti , un'espansione dei mondi esplorabili con dozzzine di biomi inediti e con altri nemici da affrontare. C'è un nuovo menù dedicato alla creazione del mondo e del proprio personaggio , così come diverse migliorie indirizzate all'interfaccia di gioco.

I veterani di Terraria avranno la possibilità di scoprire nuove e coinvolgenti modalità di gioco, tra cui la Journey Mode . Quest'ultima regala agli utenti il controllo totale di ogni singolo aspetto del gioco: sarà possibile ricercare e duplicare gli item, cambiare il tempo atmosferico, modificare la difficoltà in qualsiasi momento e, infine, abilitare la Godmode. In alternativa, chi sarà alla ricerca della sfida definitiva potrà affrontare la nuova, ed estremamente punitiva, Master Mode .

Con Journey's End , il sandbox approda alla sua versione 1.4.0 per accogliere una mole impressionante di contenuti aggiuntivi.

