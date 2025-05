Tamagotchi Paradise: nuova vita allo storico mini gioco. E c'è anche una piccola rotella

Tamagotchi Paradise rivoluziona il classico mini gioco portatile introducendo una rotella girevole che permette di esplorare un intero ecosistema virtuale, dalla visione planetaria fino al livello cellulare. Il nuovo dispositivo mantiene il design iconico a ovetto ma aggiunge funzionalità avanzate come la genetica delle creature, connettività fisica tra dispositivi e oltre 25 trattamenti per la cura degli animaletti virtuali.

Dopo quasi tre decenni dalla sua prima apparizione, Tamagotchi si prepara a conquistare una nuova generazione di appassionati con Tamagotchi Paradise, un dispositivo che rappresenta la più significativa evoluzione dello storico mini gioco portatile. Questa nuova iterazione non si limita a un semplice aggiornamento estetico, ma introduce una serie di innovazioni strutturali e funzionali che ridefiniscono completamente l'esperienza di gioco.

Design rinnovato con innovazioni strutturali

Il nuovo Tamagotchi Paradise mantiene il caratteristico design a ovetto ultratascabile che ha reso celebre il brand, ma introduce un elemento rivoluzionario: una rotella girevole posizionata lateralmente che ricorda la corona digitale dell'Apple Watch. Questa innovazione rappresenta il fulcro del nuovo sistema di interazione, permettendo ai giocatori di controllare il livello di zoom e di esplorare il mondo virtuale con una profondità mai vista prima.

La rotella consente di passare da una visione d'insieme di un intero pianeta di creature fino a scendere nei minimi dettagli, arrivando addirittura al livello cellulare di ogni singolo animaletto. Questa funzionalità trasforma radicalmente l'approccio al gioco, offrendo multiple prospettive di interazione con l'ecosistema virtuale.

Un ecosistema complesso e variegato

Una delle novità più significative di Tamagotchi Paradise è l'abbandono del concetto tradizionale del singolo uovo che si schiude. Non appena il dispositivo viene acceso, i giocatori si trovano di fronte a un intero ecosistema ricco e variegato, un pianeta popolato da diverse creature che possono essere esplorate e gestite simultaneamente.

Il sistema di zoom avanzato permette di avere inizialmente uno sguardo d'insieme dell'intero mondo virtuale, ma continuando a ingrandire è possibile scendere sempre più nel dettaglio fino a raggiungere il livello microscopico. Questa funzionalità apre le porte a meccaniche di gioco completamente nuove, inclusa la possibilità di esplorare aspetti che sfociano nella genetica per creare ibridi e mix di creature potenzialmente infiniti.

Tamagotchi Paradise introduce un sistema di cura delle creature estremamente sofisticato, con oltre 25 trattamenti disponibili che permettono di prendersi cura degli animaletti virtuali a livello cellulare. Questa innovazione rende l'esperienza di gioco più realistica e coinvolgente, permettendo ai giocatori di intervenire direttamente sulla salute e sul benessere delle loro creature con un livello di dettaglio senza precedenti.

Tra le meccaniche più originali, il gioco introduce la possibilità di raccogliere le cacche delle creature per trasformarle in combustibile per razzi, aprendo la strada a missioni di esplorazione spaziale. Questa funzionalità aggiunge un elemento di strategia e gestione delle risorse che arricchisce notevolmente il gameplay tradizionale.

Un aspetto fondamentale del nuovo Tamagotchi Paradise è la sua capacità di connessione fisica con altri dispositivi. Nella parte superiore del gadget è presente una porta dedicata che permette di collegare fisicamente due Tamagotchi, mettendo in comunicazione i rispettivi mondi virtuali. Questa funzionalità consente ai giocatori di interagire con gli amici in modi completamente nuovi, ampliando le possibilità di gioco sociale e di scambio tra ecosistemi virtuali.

Disponibilità e varianti

Tamagotchi Paradise sarà disponibile in tre colorazioni: rosa, azzurro e violetto, offrendo ai consumatori la possibilità di scegliere la variante che meglio si adatta ai propri gusti estetici. Il prezzo di partenza è fissato a circa 45 euro, posizionando il prodotto in una fascia accessibile per un pubblico ampio. La disponibilità è prevista per luglio 2025.